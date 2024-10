NHL: Fehérváry zblokoval 7 striel, Lindgren: Je to zviera

Hokejisti New Yorku Rangers vyhrali v noci na piatok v zámorskej NHL na ľade Detroitu Red Wings 5:2. Hetrikom a asistenciou sa pod to podpísal Artemij Panarin, ktorý získal štvrtýkrát za sebou viac ako jeden bod v zápase. Štyri body zaznamenal aj jeho spoluhráč Vincent Trocheck (1+3), ktorý vsietil víťazný gól na priebežných 3:1. Zo Slovákov boli v akcii piati hráči, pričom ani jeden sa nezapísal do kanadského bodovania. Najviac zažiaril obranca Washingtonu Martin Fehérváry, ktorý zblokoval sedem striel, Capitals zdolali Dallas 3:2 a pripravili Stars prvú prehru v sezóne. Na prvé víťazstvo v sezóne čakajú Nashville a San Jose.





Panarin, ktorý má v tejto sezóne dokopy 11 bodov (5+6) je prvý hráč v histórii Rangers, ktorý získal viac ako bod v každom zo štyroch úvodných zápasov. V rámci ligy sa to naposledy podarilo pred troma rokmi Connorovi McDavidovi z Edmontonu (6 zápasov), rekord drží Mario Lemieux z ročníka 1992/93 (12). "Dnes to bol určite náš večer. Nechcem preháňať, pretože to bol len jeden zápas, ale všetko nám vyšlo. O svojom míľniku som nevedel, ale je to skvelé. Pokúsim sa, aby to pokračovalo," citovala Panarina oficiálna webstránka NHL. "Jazdci" prvýkrát od sezóny 2008/09 otvorili sezónu štyrmi zápasmi so ziskom minimálne jedného bodu, tromi asistenciami pomohol k víťazstvu obranca Adam Fox, v bránke sa predstavil Jonathan Quick, ktorý kryl 29 striel. Prvý gól v NHL strelil americký obranca Victor Mancini. O zásahy Red Wings sa postarali Moritz Seider a J.T. Compher, brankár Cam Talbot dostal päť gólov z 19 striel a v polovici zápasu ho vystriedal Alex Lyon. Detroit mal v prvej tretine za bezgólového stavu 43 sekundovú početnú výhodu o dvoch hráčov. "Túto presilovku sme mali využiť, šance sme na to mali. Zápas rozhodli špeciálne formácie," povedal tréner "červených krídel" Derek Lalonde. Rangers strelili tri góly v presilovkách, Detroit jeden.Spomedzi Slovákov sa tešili z výhry všetci okrem Juraja Slafkovského. Jeho Montreal prehral 1:4 s Los Angeles Kings a 20-ročný útočník nastúpil v prvom útoku. Na ľade strávil 21:10 minúty, rozdal päť hitov a mal štyri bloky. Góly Kings strelili Mikey Anderson, Alex Laferriere, Andreas Englund a Adrian Kempe, brankár David Rittich zaznamenal 26 zákrokov. "Rittich chytal vynikajúco, bol našou veľkou oporou, od začiatku nám dával istotu," povedal Laferriere. Montreal po prehre s Pittsburghom (3:6) vyšiel naprázdno v druhom zápase za sebou, Kings sa rehabilitovali z prehry 2:6 v Toronte. "Som sklamaný. Podali sme neskúsený výkon a vôbec sme nevyužili, že hrali zápas druhý deň za sebou. Nechali sme im veľa priestoru a využili to," povedal kapitán Canadiens Nick Suzuki. Slafkovský bol s piatimi bodyčekmi a štyrmi zblokovanými strelami najlepší vo svojom tíme. Montreal okrem prehry mrzí aj strata obrancu z prvej formácie Mikea Mathesona, ktorý odohral len prvú tretinu a potom sa už pre zranenie dolnej časti tela na ľade neobjavil.Ďalší útočník Tomáš Tatar s krajanom Šimonom Nemcom z New Jersey vyhrali na ľade Ottawy 3:1. Tatar ukončil zápas s ice timom 9:58 a troma strelami na bránu, obranca Nemec bol na ľade 13:58 minúty, zablokoval jedu strelu a zaznamenal dve trestné minúty. Práve jeho vylúčenie potrestal prvým gólom v sezóne Brady Tkachuk, ale 65 sekúnd pred koncom už len upravil na konečných 1:3. V bránke Devils podal ďalší výborný výkon Jacob Markström, ktorý zaznamenal 30 zákrokov. "Bol vynikajúci. Mrzí ma, že prišiel v závere o shutout, je to veľká škoda, zaslúžil si to. Od začiatku sme sa na neho mohli spoľahnúť, bol veľmi istý," chválil švédskeho brankára tréner "diablov" Sheldon Keefe. Góly Devils strelili Paul Cotter, Erik Haula a Nathan Bastian.Tampa Bay s Erikom Černákom v druhej obrannej dvojici vyhrala 4:3 nad Vegas – Slovák mal mínusový bod, jeden blok, tri hity a na ľade bol 21:04 minúty. Víťazný gól Lightning strelil 55 sekúnd pred koncom tretej tretiny Nikita Kučerov, pre ktorého to bol druhý presný zásah v zápase a šiesty v sezóne. Hráči Vegas po góle Ivana Barbašova viedli 3:2 a náskok si udržiavali až do záveru, ale dve minúty a 22 sekúnd pred koncom vyrovnal na 3:3 Brandon Hagel a o 87 sekúnd neskôr rozhodol Kučerov. Jeho strelu vyrazil Adin Hill do rohu, ale ruský útočník sa opäť dostal k puku a nahodil ho pred bránku, kde si ho korčuľou vrazil do vlastnej bránky Nicolas Hague. "Hrali sme proti veľmi silnému tímu, ale chalani išli naplno a verili, že vyrovnáme. Na konci sme mali aj šťastie, ale zaslúžili sme si to," povedal tréner "bleskov" Jon Cooper. "Bol to dobrý zápas, ale všetko sme si v závere pokazili. Dve a pol minúty pred koncom vedieme a nakoniec ostaneme bez bodu, to by sa nemalo stávať. Nechali sme im v strede veľa priestoru," smútil kapitán "zlatých rytierov" Mark Stone.Päticu Slovákov doplnil Martin Fehérváry, ktorého Washington vyhral 3:2 nad Dallasom. Slovenský bek zablokoval 7 striel, rozdal štyri hity a mal aj jednu strelu na bránku. Celkovo hral 18:15 minúty a ukončil duel s mínuskou. "Je to zviera," povedal o slovenskom obrancovi brankár Charlie Lindgren. Sedem zblokovaných striel je najviac spomedzi všetkých hráčov jedenásťzápasového programu, obetavosť Feherváryho po zápase v šatni vyzdvihol aj tréner Capitals Spencer Carbery. Góly Washingtonu strelili Tom Wilson, Dylan Strome a Taylor Raddysh, Dallas po štyroch víťazstvách prvýkrát v sezóne neuspel.Naopak z prvého úspechu v sezóne sa tešili hráči Vancouveru, keď uspeli na ľade obhajcu Stanley Cupu Floridy. Víťazný gól na 3:2 strelil v predĺžení J.T. Miller. "Čím dlhšie nevyhráte, tým väčší tlak je na vás. Teším sa, že sme to zlomili," povedal autor víťazného zásahu. Panthers stále chýbali ofenzívne opory Aleksander Barkov (zranenie) a Matthew Tkachuk (choroba).Na prvý úspech stále čakajú hokejisti Nashvillu, ktorí prehrali s Edmontonom 2:4 a zaznamenali štvrtú prehru v sezóne. Víťazný gól Oilers dal kapitán Connor McDavid a otvoril si strelecký účet v novom ročníku. Dvakrát skóroval Brett Kulak, pre 30-ročného obrancu to bol prvý viacgólový duel v 503. zápase v NHL. Nashville je po veľkom letnom posilnení zatiaľ sklamaním. "Pôsobíme veľmi krehko. Vieme aké sú očakávania, máme dobrý tím, ale musíme pracovať tvrdšie," povedal jeden zo strelcov "predátorov" Jonathan Marchessault, ktorý v lete podpísal päťročný kontrakt na 27,5 milióna dolárov. Na svoj prvý bod stále čaká ďalšia veľká posila Steven Stamkos. Obranca Nashvillu Luke Schenn odohral svoj 1000. zápas v kariére, tento míľnik dosiahol ako 398. hráč v histórii.Columbus zdolal Buffalo 6:4, Kirill Marčenko a Mathieu Oliver pomohli gólom a asistenciou. Prvý gól v NHL strelil český útočník Sabres Jiří Kulich, ktorý tečom strely Dylana Cozensa znížil v závere druhej tretiny na 2:3. "Gól v NHL je splnený sen, ale prehra ma mrzí," povedal 20-ročný útočník.Jake Neighbours rozhodol v predĺžení o víťazstve St. Louis nad NY Islanders 1:0. Druhý shutout v kariére zaznamenal Joel Hofer, ktorý kryl 34 striel a pripísal si aj asistenciu na víťazný gól. Neighboursovi prihral na gól Philip Broberg a vytvoril rekord Blues, keď ako obranca bodoval vo všetkých piatich dueloch novej sezóny (1+4). Švéd prišiel v lete z Edmontonu.Chicago zdolalo doma San Jose 4:2, po dve asistencie zaznamenali Connor Bedard a Teuvo Teräväinen. Prvý gól v drese Blackhawks strelil Tyler Bertuzzi, presadil sa aj Taylor Hall, ktorý skóroval v NHL prvýkrát od 5. novembra 2023. Sharks neuspeli ani vo štvrtom zápase sezóny.Jared McCann strelil gól a pridal dve asistencie pri víťazstve Seattlu nad Philadelphiou 6:4. Skórovali aj Shane Wright, kapitán Jordan Eberle, Eeli Tolvanen, Oliver Bjorkstrand a obranca Brandon Montour. Dva góly a asistenciu zaznamenal útočník Flyers Scott Laughton, ale "letci" prehrali tretí duel za sebou.

Sumáre NHL:



Florida Panthers - Vancouver Canucks 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 12. Boqvist (Samoskevich, Forsling), 39. Lundell (Verhaeghe, Reinhart) - 12. Blueger (Sherwood, DeBrusk), 27. Hughes (Heinen, Aman), 63. Miller (Hughes, Boeser). Brankári: Bobrovskij - Lankinen, strely na bránku: 28:33.







Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)



Góly: 8. Barron (Caufield, Suzuki) - 19. Anderson (Gavrikov, Kempe), 22. Laferriere (Spence, Turcotte), 58. Englund (Byfield), 60. Kempe (Gavrikov, Kopitar). Brankári: Montembeault - Rittich, strely na bránku: 27:32.







Ottawa Senators - New Jersey Devils 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)



Góly: 59. Tkachuk (Giroux, Sanderson) - 23. Haula (Kovacevic, Meier), 27. Bastian, 53. Cotter (Hamilton, Dillon). Brankári: Forsberg - Markström, strely na bránku: 31:35.







Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)



Góly: 11. Moser (Atkinson, Lilleberg), 20. Kučerov (Guentzel), 58. Hagel (Chaffee, Moser), 60. Kučerov (Hedman, Moser) - 6. McNabb (Stone, Eichel), 16. Dorofejev (Theodore, Eichel), 23. Barbašov (Theodore). Brankári: Vasilevskij - Hill, strely na bránku: 25:25.







Washington Capitals - Dallas Stars 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)



Góly: 21. Wilson (Dubois, McMichael), 27. Strome (Carlson, Protas), 38. Raddysh - 13. Blackwell (Bäck), 34. Robertson (Hintz, Johnston). Brankári: Lindgren - DeSmith, strely na bránku: 26:24.







Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres 6:4 (2:0, 2:3, 2:1)



Góly: 6. Činachov (Werenski, Johnson), 20. Marčenko, 33. Fantilli (Werenski, Provorov), 38. Olivier (Sillinger, Christiansen), 41. Aston-Reese (Christiansen, Olivier), 49. Severson (Marčenko) - 30. McLeod (Zucker, Greenway), 38. Kulich (Cozens, Jokiharju), 40. Power, 58. Peterka (Thompson, Dahlin). Brankári: Tarasov - Levi, strely na bránku: 25:24.







Detroit Red Wings - New York Rangers 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)



Góly: 22. Seider (Compher, Raymond), 57. Compher (Chiarot, Gustafsson) - 9. Panarin (Trocheck, Lafreniere), 16. Panarin (Fox, Trocheck), 29. Trocheck (Panarin, Fox), 32. Panarin (Fox, Trocheck), 33. Mancini (Kakko, Chytil), Brankári: Talbot (33. Lyon) - Quick, strely na bránku: 31:34.







Nashville Predators - Edmonton Oilers 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)



Góly: 12. Forsberg (Josi, O'Reilly), 38. Marchessault (Josi, Saros) - 18. Kulak (Janmark), 31. Skinner (Nurse), 39. McDavid (Ekholm, Draisaitl), 60. Kulak. Brankári: Saros - Pickard, strely na bránku: 27:36.







St. Louis Blues - New York Islanders 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 63. Neighbours (Broberg, Hofer). Brankári: Hofer - Sorokin, strely na bránku: 30:34.







Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)



Góly: 5. Hall (Brodie), 20. Bertuzzi (Teräväinen, Bedard), 21. Foligno (Teräväinen, Bedard), 43. Dickinson (Anderson) - 39. Toffoli (Eklund, Granlund), 43. Zetterlund (Granlund, Eklund). Brankári: Mrázek - Vaněček, strely na bránku: 27:22.







Seattle Kraken - Philadelphia Flyers 6:4 (1:2, 4:0, 1:2)



Góly: 19. Montour (Stephenson, Evans), 24. McCann (Burakovsky, Dunn), 35. Tolvanen (Burakovsky, Wright), 38. Eberle (McCann, Gourde), 38. Wright (Eberle, McCann), 55. Bjorkstrand (Schwartz, Larsson) - 5. Laughton (Poehling, Hathaway), 19. Laughton (Hathaway, Poehling), 51. York (Laughton, Brink), 53. Drysdale (Mičkov). Brankári: Grubauer - Fedotov (41. Ersson), strely na bránku: 29:25.







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 21:10 0 0 0 0 0 0



Martin Fehérváry (Washington) 18:15 0 0 0 -1 1 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 09:58 0 0 0 0 3 0



Šimon Nemec (New Jersey) 13:58 0 0 0 0 0 2



Erik Černák (Tampa Bay) 21:04 0 0 0 -1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/