NHL: Golden Knights sa vo finále ujali vedenia, rozhodol obranca Whitecloud

Hokejisti Vegas Golden Knights sa ujali vedenia vo finálovej sérii play off NHL. V noci na nedeľu zdolali v úvodnom zápase Floridu Panthers 5:2. Domáci strhli víťazstvo na svoju stranu v tretej tretine, ktorú vyhrali 3:0, kľúčový gól strelil v 47. minúte za stavu 2:2 obranca Zach Whitecloud. Následne zvýšil náskok kapitán Mark Stone a v závere pridal poistku do prázdnej bránky Reilly Smith.



Obranca Shea Theodore sa na triumfe podieľal gólom a asistenciou, Jack Eichel si pripísal dve asistencie. Výbornú streleckú formu potvrdil domáci útočník Jonathan Marchessault, ktorý dosiahol piaty gól za uplynulých šesť stretnutí. Brankár "zlatých rytierov" Adin Hill pomohol k víťazstvu 33 úspešnými zákrokmi. Floride nestačili ani presné zásahy Erica Staala v oslabení a Anthonyho Duclaira. Panthers prehrali v play off prvýkrát v zápase, v ktorom sa ujali vedenia (bilancia 8-1).



Druhý súboj finálovej série o Stanleyho pohár je na programe v noci na utorok opäť v Las Vegas (2.00 SELČ).

Finále play off NHL - prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



Vegas Golden Knights - Florida Panthers 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)



Góly: 18. Marchessault (Stephenson, Theodore), 31. Theodore (McNabb, Howden), 47. Whitecloud (Barbašov, Eichel), 54. Stone, 59. Smith (Eichel) - 10. E. Staal (Lundell), 40. Duclair. Rozhodovali: McCauley, O’Rourke - Murray, Cherrey, vylúčení: 4:8 na 2 min., navyše Stephenson - Bennett, Tkachuk a Gudas všetci 10 min. osobný trest za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, strely na bránku: 34:35, 18.432 divákov.



Vegas: Hill - Pietrangelo, Martinez, Theodore, McNabb, Whitecloud, Hague - Marchessault, Eichel, Barbašov - Stone, Stephenson, Howden - Amadio, Karlsson, Smith - Kolesar, Roy, Carrier

Florida: Bobrovskij - Ekblad, Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura - Duclair, Barkov, Verhaeghe - Tkachuk, Bennett, Cousins - Reinhart, Lundell, Lomberg - Dalpe, E. Staal, White

/stav série: 1:0/

Finálová séria o Stanleyho pohár mala svižný štart. Už v 10. minúte hrali domáci presilovku, no udrelo na opačnej strane. Lundell zatiahol puk do útočného pásma, kde vysunul E. Staala. Skúsený veterán obkrúžil bránku, zasunul puk k bližšej žŕdke a poslal Panthers do vedenia. Krátko na to mohlo byť 2:0 pre hostí, Tkachuk trafil žŕdku za už prekonaným Hillom. V závere 1. tretiny si domáci zahrali ďalšiu presilovku a tentoraz už faul súpera potrestali, Stephenson našiel v predbránkovom priestore voľného Marchessaulta, ktorý strelou z prvej vyrovnal na 1:1.



V úvode druhej časti sa blysol výborným zákrokom domáci brankár Hill. Aktívny Tkachuk našiel Cousinsa pred úplne prázdnou bránkou, Hill sa však ešte dokázal natiahnuť a hokejkou zabránil takmer istému gólu. Golden Knights išli prvýkrát do vedenia v polovici stretnutia. Skvele si počínal obranca Theodore, ktorý pod tlakom súpera udržal puk na útočnej modrej čiare, rýchlou kľučkou sa zbavil súpera, vykorčuľoval si do lepšej streleckej pozície a spoza kruhov prekonal Bobrovského. Dočkal sa tak prvého gólu v tohtoročnej vyraďovačke. Záver tretiny patril "panterom". Najprv pohrozili Barkov a Montour, ktorí nastrelili bránkovú konštrukciu, a následne sa v čase 39:49 po vyhratom buly v útočnom pásme radoval pohotovo zakončujúci Duclair - 2:2.



Rozhodnutie vo vypredanej T-Mobile Arene priniesla až tretia dvadsaťminútovka. V 47. minúte nadviazal na Theodora ďalší zadák Whitecloud, ktorý strelou cez hradbu tiel poslal domácich do vedenia. Pokoj do radov Vegas pridal o sedem minút neskôr kapitán Stone, ktorý si dokázal vo vzduchu spracovať vyhodený puk a prekonal Bobrovského po štvrtý raz. Gól musel ešte odobriť videorozhodca, opakovaný záber potvrdil, že Stone nezasiahol puk zdvihnutou hokejkou. V závere sa strhla hromadná šarvátka, po ktorej predčasne zamierili do šatní domáci Stephenson a na strane hostí Tkachuk s Bennettom. Tých onedlho nasledoval aj tvrdý český bek Gudas. Toho rozhodcovia vykázali po góle Smitha, ktorý počas neúspešnej power play hostí spečatil do prázdnej bránky triumf Golden Knights.