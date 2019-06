NHL: Golden Knights vymenili Haulu do Caroliny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Las Vegas 27. júna (TASR) - Vedenie klubu NHL Vegas Golden Knights vymenilo fínskeho hokejistu Erika Haulu do Caroliny Hurricanes výmenou za iného útočníka Nicolasa Roya a podmienenú voľbu v 5. kole draftu v roku 2021. Informoval o tom portál tsn.ca."Rytieri" získali Haulu pred dvomi rokmi v rozširovacom drafte z Minnesoty a ten hneď v prvej sezóne v drese Vegas upútal 55 bodmi (29+26) v 76 dueloch základnej časti. Ligovému nováčikovi následne pomohol k senzačnému postupu do finále play off NHL. Dvadsaťosemročný útočník však v minulej sezóne vinou vážneho zranenia kolena odohral iba 15 stretnutí, v ktorých nazbieral dva góly a päť asistencií. Dvadsaťdvaročného Roya draftovala Carolina pred štyrmi rokmi v 4. kole, za Hurricanes dosiaľ odohral počas dvoch sezón len sedem duelov, väčšinu času nastupoval vo farmárskej AHL.Knights sa po podpise zmluvy so švédskym centrom Williamom Karlssonom potrebujú vtesnať pod platový strop a okrem Haulu pravdepodobne vymenia aj ďalších 1-2 hráčov.