NHL: Guentzel si pri góle zranil rameno

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pittsburgh 31. decembra (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins sa budú musieť do konca sezóny zámorskej NHL zaobísť bez Jakea Guentzela. Dvadsaťpäťročný útočník utrpel v noci na utorok v domácom víťaznom súboji proti Ottawe Senators (5:2) zranenie ramena a musel sa podrobiť operácii. Odhadovaná doba rekonvalescencie je 4 až 6 mesiacov.Guentzel sa kuriózne zranil v záverečnej tretine po strelení piateho gólu "". Po presnom zásahu sa Američan zrazil s obrancom hostí Thomasom Chabotom a nepríjemne narazil do mantinelu. Hneď po incidente zamieril do šatne a viac do zápasu nezasiahol.uviedol po zápase tréner Penguins Mike Sullivan.Guentzel si v doterajšom priebehu sezóny pripísal 20 gólov a 23 asistencií, so 43 bodmi v 39 zápasoch je naproduktívnejší hráč svojho tímu. Informáciu priniesol oficiálny portál profiligy.