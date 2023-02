NHL: Halák má šieste víťazstvo v rade, Rangers zdolali Calgary 5:4 pp

Hokejisti New Yorku Rangers v bránke so Slovákom Jaroslavom Halákom zdolali v noci na utorok v zámorskej NHL Calgary 5:4 po predĺžení. Halák vychytal šieste víťazstvo za sebou, predviedol 28 úspešných zákrokov. Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom utrpela na ľade Floridy vysokú prehru 1:7, v drese Panthers zažiaril päťbodový Matt Tkachuk (2+3). Tréner "panterov" Paul Maurice oslávil jubilejné 800. víťazstvo v profilige.





Po prestávke vyplnenej All Star exhibíciou pokračovala NHL šiestimi zápasmi. Predstavili sa v nich štyria Slováci, no nebodoval ani jeden. Halák potvrdil zlepšenú formu, od 17. decembra 2022 chytal od začiatku v šiestich dueloch a vo všetkých sa radoval z víťazstva. O triumfe Rangers rozhodol v druhej minúte predĺženia Alexis Lafreniere. Skóroval z dorážky strely Miku Zibanejada, ktorý si okrem asistencie pripísal aj dva góly. Dvakrát skóroval aj ďalší útočník "jazdcov" Filip Chytil. "Snažili sme sa čo najlepšie pripraviť počas prestávky a využiť ju v náš prospech. Vieme, že nás čaká veľa zápasov za krátky čas a začína boj o play off. Myslím si, že to bolo z našej strany dobré, no našli sa aj chyby. Celkovo však chválim tím za veľkú snahu," povedal Zibanejad pre nhl.com. Slovák Adam Ružička odohral vo štvrtom útoku Calgary 9:45 min., zaznamenal jeden hit a vyhral dve z ôsmich vhadzovaní.Vo floridskom derby jasne triumfovali Panthers. Exceloval druhý útok "panterov", ktorý viedol najužitočnejší hráč All Star exhibície Tkachuk s piatimi bodmi. Carter Verhaeghe strelil dva góly a dvakrát asistoval, Sam Bennett mal bilanciu 1+2. "Tento víkend som si neskutočne užil a nie je nič lepšie ako sa vrátiť a opäť sa stretnúť s chalanmi. Každý prispel k triumfu svojím dielom. Sergej Bobrovskij urobil za stavu 2:1 a 3:1 niekoľko dôležitých zákrokov. Predviedli sme našu hru a mali sme aj veľa striel," uviedol Tkachuk. Ten sa stal štvrtým hráčom, ktorý zaznamenal štyri alebo viac bodov v zápase hneď po tom, ako dostal cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP) v Zápase hviezd. Ďalšími, ktorým sa to podarilo, boli Mario Lemieux (6) v sezóne 1987/88, Ray Bourque (4) 1995/96 a Mike Bossy (4) v ročníku 1981/82. Černák odohral za Lightning 13:56 min., inkasoval štyri trestné minúty, zapísal si jeden bodyček, zblokoval jednu strelu súpera a duel dokončil so štyrmi mínuskami.New Jersey s Tomášom Tatarom si poradilo doma s Vancouverom 5:4 po predĺžení, slovenský útočník odohral 14:14 minút. Devils neudržali trojgólové vedenie, no napokon sa tešili z dvojbodového zisku, o ktorom rozhodol 42 sekúnd pred koncom predĺženia v presilovke švédsky krídelník Jesper Bratt. Jack Hughes (2+1) a Ondřej Palát (2+0) prispeli k výhre zhodne dvomi gólmi, Dougie Hamilton nazbieral tri asistencie. "Nepredviedli sme náš najlepší výkon. Ukázali sme však veľký charakter a našli spôsob ako triumfovať. Tieto dva body sú pre nás v konečnom dôsledku veľmi dôležité," konštatoval Bratt.Bo Horvat zažil po výmene z Vancouveru víťazný debut v drese New Yorku Islanders, "ostrovania" uspeli vo Philadelphii 2:1. "Nebudem klamať, bol som naozaj nervózny. Spoluhráči mi však pomohli a cítil som dobre. Pomohlo k tomu aj víťazstvo," povedal Horvat. Triumf hostí zariadili gólmi Mathew Barzal a Kyle Palmieri. Islanders zvíťazili v treťom zápase za sebou, Philadelphia prehrala štvrtý z predchádzajúcich piatich duelov.Brankár Jake Oettinger pomohol 32 úspešnými zákrokmi k triumfu Dallasu nad Anaheimom 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil v tretej sérii Tyler Seguin. Stars uspeli proti Ducks od začiatku sezóny 2015/2016 v desiatom domácom stretnutí za sebou. Kapitán Dallasu Jamie Benn odohral jubilejný 1000. zápas v profilige.Obranca Jakob Chychrun sa dvoma gólmi podieľal na víťazstve Arizony nad Minnesotou 3:2. "Po takejto dlhej prestávke to môžu byť ťažké zápasy, ale myslím si, že sme sa dobre pripravili. Nastúpili sme s veľkou energiou, brankár Vejmelka nás podržal a dal nám možnosť uspieť," povedal Chychrun. Víťazný gól strelil v 54. minúte domáci útočník Jack McBain. Brankár hostí Marc-Andre Fleury nastúpil na svoj 971. zápas v profiligovej kariére, čím vyrovnal v počte duelov Terryho Sawchuka na štvrtom mieste v historickom poradí súťaže.

NHL - výsledky:



Florida - Tampa Bay 7:1, Philadelphia - New York Islanders 1:2, New Jersey - Vancouver 5:4 pp, New York Rangers - Calgary 5:4 pp /HALÁK (Rangers) inkasoval 4 góly z 32 striel, mal úspešnosť zásahov 87,5%/, Dallas - Anaheim 3:2 pp a sn, Arizona - Minnesota 3:2