NHL: Halák so shutoutom, Carolina, Pittsburgh a Colorado do play off

Na snímke Jaroslav Halák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Buffalo - Ottawa 5:2, Carolina - New Jersey 3:1, Florida - New York Islanders 1:2 pp, Pittsburgh - Detroit 4:1, Toronto - Tampa Bay 1:3, Washington - Montreal 2:1, Minnesota - Boston 0:3, Nashville - Vancouver 3:2, St. Louis - Philadelphia 7:3, Colorado - Winnipeg 3:2 pp, Edmonton - San Jose 2:3, Vegas - Arizona 1:4 (za hostí Pánik 1+0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. apríla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák z Bostonu Bruins zaznamenal shutout pri víťazstve 3:0 v stretnutí zámorskej NHL v Minnesote. Pre 33-ročného Haláka, ktorý kryl 26 striel domácich, to bolo v profilige piate čisté konto v sezóne, resp. 47. v kariére. Postup do play off si v noci na piatok zaistili hokejisti Caroliny, Pittsburghu a Colorada.V drese Bostonu nehral kapitán Zdeno Chára, pri debute v NHL skóroval Zach Sensyshyn. Arizona zvíťazila na ľade Vegas Golden Knights 4:1 aj vďaka gólu slovenského útočníka Richarda Pánika, bol pre neho 14. v sezóne.Pittsburgh zdolal doma Detroit 4:1 a zaistil si postup do nadstavby. To isté sa podarilo Caroline, ktorá na domácom ľade pokorila New Jersey 3:1 a do play off postúpila prvýkrát od roku 2009. Colorado potrebovalo na postup bod, napokon získalo dva po domácom víťazstve 3:2 po predĺžení nad Winnipegom, hoci prehrávalo po prvej tretine 0:2.Tampa Bay zvíťazila na ľade Toronta 3:1 a zaknihovala už 61. triumf v sezóne, jej slovenský obranca Erik Černák nebodoval. V domácom drese absentoval zadák Martin Marinčin. Buffalo zdolalo Ottawu s obrancom Christiánom Jarošom 5:2 a zastavilo sériu ôsmich prehier.