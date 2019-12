NHL: Hall sa sťahuje z New Jersey do Arizony, Chayka: Sme nadšení

Taylor Hall, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Glendale 17. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Taylor Hall opúšťa klub NHL New Jersey Devils.ho v noci na utorok vymenili do Arizony. Spolu s Hallom získali Coyotes aj Blakea Speersa, ktorý pôsobí vo farmárskej AHL, Devils v rámci výmeny dostali trio mladíkov Kevina Bahla, Nicka Merckleyho, Natta Schnarra a dva draftové výbery - prvú voľbu v roku 2020 a podmienenú voľbu v 3. kole draftu 2021.O možnej Hallovej výmene sa hovorilo v zámorí už dlhšie. Špekulácie sa zintenzívnili v uplynulých dňoch po tom, čo vyšlo najavo, že jeden z najlepších útočníkov ligy nechce podpísať s New Jersey novú dlhodobú zmluvu. Súčasný kontrakt mu vyprší po konci tejto sezóny. Tréneri Devils v uplynulých dvoch zápasoch radšej Halla nezaradili do zostavy, aby sa im pred pripravovanou výmenou nezranil. Coyotes veria, že najužitočnejší hráč sezóny 2017/2018 im pomôže dostať sa po ôsmich rokoch do play off a v prípade tímového úspechu zotrvá v klube aj v nasledujúcich rokoch.Dvadsaťosemročný krídelník nazbieral v tomto ročníku v drese "diablov" 25 bodov (6+19) v 30 zápasoch. Individuálne najvydarenejšiu sezónu v NHL zažil v rokoch 2017-2018, keď sa zaskvel 93 bodmi v 76 dueloch a získal Hartovu trofej pre MVP ligy." povedal na adresu hviezdnej posily generálny manažér Coyotes John Chayka.citovala Chayku agentúra AP.Treťokolový draftový výber, ktorí získali Devils, sa opiera o niekoľko podmienok. V prípade, že Hall predĺži s Coyotes zmluvu a zároveň tím vyhrá aspoň jednu sériu play off, zmení sa tento výber na prvokolový. Ak splní Arizona iba jednu z týchto podmienok, zmení sa výber na druhokolový. Ak nesplní ani jednu podmienku, Devils zostane výber v 3. kole. Kluby sa takisto dohodli, že New Jersey si ponechá 50 percent z hráčovho platu, vďaka tomu budú môcť Coyotes vtesnať Hallov kontrakt pod platový strop.povedal kanadský reprezentant a dvojnásobný majster sveta (2015, 2016).Hall sa stal v roku 2010 draftovou jednotkou, keď si ho z prvého miesta vybral Edmonton. V drese Oilers však neprejavil naplno svoj talent a tak ho kanadský klub v roku 2016 vymenil do New Jersey za švédskeho obrancu Adama Larssona. Hall absolvoval v NHL dokopy 592 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 208 gólov a 328 asistencií. Počas vyše deviatich sezón odohral len päť duelov play off, získal v nich šesť bodov (2+4).