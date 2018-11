NHL: Jaroš si otvoril strelecký účet v súťaži a pridal aj asistenciu

Christián Jaroš (vľavo) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Carolina - Toronto 5:2, New Jersey - Montreal 5:2, New York Rangers - New York Islanders 5:0, Pittsburgh - Dallas 5:1, Washington - Chicago 4:2, Buffalo - Philadelphia 5:2, Detroit - Boston 3:2 pp, Tampa Bay - Florida 7:3, Minnesota - Ottawa 6:4 /za hostí Jaroš 1+1/, Nashville - St. Louis 4:1, Arizona - Vegas 2:3 pp, Anaheim - Vancouver 4:3, Calgary - Winnipeg 6:3, Los Angeles - Colorado 1:4 po 2. tretine

New York 22. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš zaznamenal v noci na štvrtok svoj premiérový gól v zámorskej hokejovej NHL. Dvadsaťdvaročný obranca pridal aj jednu asistenciu, no z výhry sa netešil, jeho Ottawa prehrala na ľade Minnesoty 4:6.Ďalší slovenský obranca Erik Černák figuroval v zostave Tampy Bay, ktorá triumfovala na domácom ľade nad Floridou 7:3. V zápase zažiaril štvorbodový Steven Stamkos (1+3). Z výhry sa netešil Tomáš Tatar, jeho Montreal prehral v New Jersey 2:5. Newyorské derby sa skončil jasným triumfom domácich Rangers nad Islanders 5:0.