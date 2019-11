NHL: Jaroš zažil víťazný tohtosezónny debut

Christián Jaroš, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann



New York 23. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš má za sebou víťaznú tohtosezónnu premiéru v zámorskej NHL. V noci na sobotu odohral svoj prvý zápas v ročníku za Ottawu, ktorá zdolala na domácom ľade New York Rangers 4:1. Senators prvýkrát v sezóne vyhrali tri stretnutia po sebe.Zhodne gólom a asistenciou sa na triumfe kanadského klubu podieľali Anthony Duclair a Thomas Chabot, víťazný gól strelil center Logan Brown, pre ktorého to bol premiérový zásah v profilige.sa po slabom štarte dostali do formy, vyhrali siedmy z uplynulých deviatich zápasov.Jaroš absolvoval debut v NHL už v sezóne 2017/2018, v ktorej si pripísal svoje prvé dva profiligové štarty. V minulom ročníku zaznamenal v drese Ottawy 10 bodov (1+9) v 61 zápasoch. Túto sezónu však začal na farme v Belleville a pozvánku do prvého zímu dostal až po 14 odohraných stretnutiach (1+5) v AHL. Ottawa ho povolala spoločne s ďalším obrancom Maxom Lajoiom a centrom J.C. Beaudinom, čím reagovala na absencie zadákov Nikitu Zajceva (osobné dôvody), Codyho Goloubefa, Erik Brännströma a útočníka Vladislava Namestnikova (všetci zranenia). Jaroš odohral proti NY Rangers 10:21 min., dostal trest na 2+2 min sa nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou, rozdal dva "hity" a duel dokončil s mínuskou.