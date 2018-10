NHL: Jaroša poslala Ottawa späť na farmu do Belleville

Na archívnej snímke obranca Christián Jaroš. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 17. októbra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators poslal slovenského obrancu Christiána Jaroša z prvého tímu späť na farmu do Belleville.Jaroša povolali "senátori" do tímu minulý týždeň po zranení zadáka Codyho Ceciho. Za Ottawu odohral dva zápasy, v ktorých odohral v priemere 10:32 minúty a pripísal si asistenciu pri domácom triumfe nad Los Angeles 5:1. Bol to jeho premiérový bod v profilige.Dvadsaťdvaročný Jaroš absolvoval premiéru v NHL už v minulej sezóne, keď odohral za Senators dva zápasy.