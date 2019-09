NHL: Jurčo prispel dvomi gólmi k triumfu Edmontonu

Slovenský hokejista Tomáš Jurčo prispel v noci na piatok v prípravnom zápase pred štartom NHL dvomi gólmi k triumfu Edmontonu na ľade Winnipegu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Winnipeg - Edmonton 3:5 /za hostí Jurčo 2+0/, Detroit - St. Louis 4:1, Florida - Tampa Bay 2:4, New York Rangers - Philadelphia 2:1 pp a sn, Dallas - Minnesota 1:2, Vancouver - Arizona 2:4, San Jose - Calgary 4:1

New York 27. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo prispel v noci na piatok v prípravnom zápase pred štartom NHL dvomi gólmi k triumfu Edmontonu na ľade Winnipegu 5:3. V prvej tretine vyrovnal na 1:1 a v 50. minúte za stavu 3:3 strelil víťazný gól Oilers.povedal Jurčo pre oficiálnu webovú stránku "olejárov". O druhý presný zásah Edmontonu sa postaral Connor McDavid, pre ktorého to bol iba druhý zápas po návrate do zápasového kolotoča po zranení kolena. Dallas v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom prehral s Minnesotou 1:2.