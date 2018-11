NHL: Kapitán Weber by sa mal vrátiť do zostavy Montrealu

Na archívnej snímke kanadský hráč Shea Weber (v strede). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk, TASR

Montreal 23. novembra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Shea Weber by sa mal vrátiť do zostavy klubu zámorskej NHL Montreal Canadiens už na budúci týždeň. Tímu chýbal takmer rok.Tridsaťtriročný bek absolvoval v júni artroskopickú operáciu roztrhnutého menisku na pravom kolene a pôvodne sa mal vrátiť až v polovici decembra. Jeho rekonvalescencia však prebiehala dobre, korčuľovať začal 11. októbra a tohtosezónny debut by si mohol odkrútiť už v noci z utorka na stredu v zápase s Carolinou Hurricanes. Informovala oficiálna stránka ligy.povedal tréner Montrealu Claude Julien.Kapitán Canadiens sa zranil vlani 16. decembra a tým sa pre neho skončila uplynulá sezóna. Odohral v nej len 26 duelov, v ktorých nazbieral 16 bodov (6+10). Vtedy si poranil ľavú nohu, v marci ho operovali, no v júni musel ísť opäť pod skalpel s kolenom. Montrealu tak chýba už skoro rok.Weber je so 189 gólmi druhý najlepší strelec spomedzi aktívnych obrancov, pred ním je len Slovák Zdeno Chára (198). Celkovo odohral v základnej časti NHL v dresoch Nashvillu a Montrealu 867 duelov a nazbieral 501 bodov (189+312), v 65 zápasoch play off pridal 31 bodov (14+17).