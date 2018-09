NHL: Karlsson putuje z Ottawy do San Jose: Teším sa na nové výzvy

Erik Karlsson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ottawa 14. septembra (TASR) - Vedenie zámorského klubu NHL Ottawa Senators vytrejdovalo svojho kapitána Erika Karlssona do San Jose Sharks. Dvojnásobný držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu poputuje do Kalifornie výmenou za útočníkov Chrisa Tierneyho, Josha Norrisa, Rudolfsa Balcers a obrancu Dylana DeMela. Ottawa získala aj výbery v prvom kole draftu v rokoch 2019 a 2020 a výber v druhom kole budúcoročného draftu. Informovala o tom agentúra AP.O možnosti zmeny dresu dlhoročnej opory Ottawy začali diskusie už 1. júla, keď Karlsson nepodpísal nový 8-ročný kontrakt so svojím doterajším klubom. Dvadsaťosemročného švédskeho beka draftovali Senators v roku 2008 z celkového 15. miesta. Za klub z kanadského hlavného mesta odohral v základnej časti 627 zápasov, v ktorých nazbieral 518 bodov (126+392). V rokoch 2012 a 2015 získal Norrisovu trofej.Karlssonovi sa z Ottawy neodchádzalo ľahko.povedal Karlsson pre nhl.com.uviedol generálny manažér "senátorov" Pierre Dorion.Sharks tak v osobách Karlssona a Brenta Burnsa majú dvoch z najlepších ofenzívnych obrancov súčasnosti.vyslovil sa generálny manažér "žralokov" Doug Wilson.