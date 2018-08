NHL: Kevin Rooney podpísal dvojročnú zmluvu s New Jersey

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Newark 13. augusta (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL New Jersey Devils uzavrelo dvojročný kontrakt s útočníkom Kevinom Rooneym.V pondelok to podľa agentúry AP uviedol generálny manažérRay Shero. Rooney podpísal dvojcestný kontrakt, na úrovni NHL zarobí 700.000 dolárov, v nižšej súťaži AHL 100.000. V druhom roku kontraktu zarobí v NHL tiež 700.000.Dvadsaťpäťročný Rooney odohral v uplynulej sezóne na farme New Jersey v drese Binghamton Devils 71 zápasov s bilanciou 14+20. V NHL má celkovo na konte len päť zápasov bez bodového zápisu.