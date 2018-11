NHL: Klingberg po operácii ruky, Dallasu bude chýbať najmenej mesiac

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dallas 10. novembra (TASR) - Švédsky hokejový obranca John Klingberg absolvoval v piatok operáciu ruky, ktorú si poranil pri blokovaní strely vo štvrtkovom víťaznom zápase NHL so San Jose Sharks (4:3). Podľa športovej webstránky The Athletic nebude svojmu tímu Dallas Stars k dispozícii minimálne najbližšie štyri týždne.Pre Dallas je to citeľná strata. Klingberg je najviac vyťažovaný hráč mužstva, hráva v priemere 25 minút na zápas. Pravidelne nastupuje v prvej obrannej dvojici a od modrej čiary režíruje presilovku Stars. Dvadsaťšesťročný ofenzívny zadák nazbieral v úvodných 16 zápasoch tejto sezóny päť gólov a osem asistencií. V minulom ročníku si so 67 bodmi (8+59) v 82 dueloch základnej časti vytvoril nové sezónne maximum. Dallaským "hviezdam" už chýbajú zo zdravotných dôvodov v defenzíve aj Marc Methot, Stephen Johns a Connor Carrick. Generálny manažér klubu Jim Nill v reakcii na zranenie Klingberga povolal z farmárskeho tímu obrancu Joela Hanleyho.