NHL: Lafreniere jednotka draftu, dvojka Byfield, 1. kolo bez Slovákov

Jednotkou vstupného draftu NHL sa stal kanadský hokejista Alexis Lafreniere. Osemnásťročného krídelníka si z prvého miesta vybral klub New York Rangers. Ako druhí v poradí volili predstavitelia Los Angeles Kings, ktorí siahli po kanadskom centrovi Quintonovi Byfieldovi. V 1. kole nebol draftovaný ani jeden slovenský hokejista.





1. kolo draftu 2020:

Lafreniere figuroval na čele preddraftových rebríčkov pred svojím krajanom a stal sa prvým Kanaďanom, ktorého si vybrali z prvého miesta po Connorovi McDavidovi v roku 2015. V drese Rangers sa stretne s jedným zo svojich najobľúbenejších hráčov Artemijom Panarinom. V mladom kádri "jazdcov" figuruje aj vlaňajšia dvojka draftu Kaapo Kakko či mladý obranca Adam Fox, ktorý skončil štvrtý v hlasovaní o najlepšieho nováčika.Tohtoročný vstupný draft sa mal pôvodne uskutočniť koncom júna, no pandémia koronavírusu ho presunula až na október, pričom sa konal prostredníctvom videokonferencie. Komisár ligy Gary Bettman oznamoval výbery zo štúdia NHL Network v New Jersey.





1. Alexis Lafreniere (krídelník, Kan.) - New York Rangers, 2. Quinton Byfield (center, Kan.) - Los Angeles Kings, 3. Tim Stützle (krídelník, Nem.) - Ottawa Senators, 4. Lucas Raymond (krídelník , Švéd.) - Detroit Red Wings, 5. Jake Sanderson (obranca, USA) - Ottawa Senators, 6. Jamie Drysdale (obranca, Kan.) - Anaheim Ducks, 7. Alexander Holtz (krídelník, Švéd.) - New Jersey Devils, 8. Jack Quinn (krídelník, Kan.) - Buffalo Sabres, 9. Marco Rossi (center, Rak.) - Minnesota Wild, 10. Cole Perfetti (center, Kan.) - Winnipeg Jets, 11. Jaroslav Askarov (brankár, Rus.) - Nashville Predators, 12. Anton Lundell (center, Fín.) - Florida Panthers, 13. Seth Jarvis (center, Kan.) - Carolina Hurricanes, 14. Dylan Holloway (center, Kan.) - Edmonton Oilers, 15. Rodion Amirov (center, Rus.) - Toronto Maple Leafs, 16. Kaiden Guhle (obranca, Kan.) - Montreal Canadiens, 17. Lukas Reichel (krídelník, Nem.) - Chicago Blackhawks, 18. Dawson Mercer (center, Kan.) - New Jersey Devils, 19. Braden Schneider (obranca, Kan.) - New York Rangers, 20. Šakir Muchamadullin (obranca, Rus.) - New Jersey Devils, 21. Jegor Činachov (krídelník, Rus.) - Columbus Blue Jackets, 22. Hendrix Lapierre (center, Kan.) - Washington Capitals, 23. Tyson Foerster (krídelník, Kan.) - Philadelphia Flyers, 24. Connor Zary (center, Kan.) - Calgary Flames, 25. Justin Barron (obranca, Kan.) - Colorado Avalanche, 26. Jake Neighbours (krídelník, Kan.) - St. Louis Blues, 27. Jacob Perreault (krídelník, Kan.) - Anaheim Ducks, 28. Ridly Greig (center, Kan.) - Ottawa Senators, 29. Brendan Brisson (cneter, USA) - Vegas Golden Knights, 30. Mavrik Bourque (center, Kan.) - Dallas Stars, 31. Ozzy Wiesblatt (krídelník, Kan.) - San Jose Sharks