NHL: Lehterä je pod drobnohľadom vedenia profiligy pre kokaínovú kauzu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. septembra (TASR) - Fínsky hokejista Jori Lehterä z Philadelphie Flyers je predmetom vyšetrovania vedenia NHL po informácii, že fínska polícia ho podozrieva z možného zapletenia sa do distribúcie kokaínu.Lehterä všetky obvinenia poprel a jeho právnik Ari Nieminen zdôraznil, že voči hráčovi nebolo vznesené žiadne obvinenie. Od polície očakáva vyhlásenie, kde uvedie na pravú mieru nedorozumenia, spomínané v reportáži fínskej televízie MTV. S hráčom komunikoval už aj generálny manažér Flyers Ron Hextall, ale podrobnosti o rozhovore neuviedol.Podľa webu fínskej televízie MTV zhabala polícia vyše dva kilogramy kokaínu. Ten sa mal od januára 2017 predávať v meste Tampere a iných priľahlých oblastiach. Droga sa mala predávať napríklad v reštauráciách. V súčasnosti polícia eviduje 23 podozrivých, medzi ktorými je aj Lehterä. Vo väzbe je momentálne sedem ľudí, ale podľa vyhlásenia polície ich počet môže narásť. Okrem samotného kokaínu zabavili aj zlato a šperky v hodnote približne 650.000 eur.Tridsaťročný Lehterä hrá v NHL od sezóny 2014/2015. Pred prestupom do Philadelphie hrával za St. Louis Blues. Predtým pôsobil v KHL v Lokomotive Jaroslavľ a Sibire Novosibirsk. V drese Fínska hral na ZOH v Soči 2014, kde v zápase o bronz s USA (5:0) prihral na dva góly.