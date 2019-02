NHL: Líder z Tampy Bay uspel po nájazdoch

Brankár z Tampy Bay Andrei Vasilevskiy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre:



BUFFALO SABRES – CHICAGO BLACKHAWKS 3:7 (0:1, 1:3, 2:3)



Góly: 39. Eichel (Skinner, Ristolainen), 44. Pominville (Skinner, Bogosian), 48. Okposo (Sheary, Mittelstadt) – 19. Caggiula (Forsling), 21. Kane (Gustafsson, Caggiula), 26. Keith (DeBrincat, Kane), 40. Saad (Kämpf, Krüger), 52. Murphy (Kane, Toews), 58. Kane (Caggiula, Seabrook), 60. Saad. Brankári: Hutton (41. Ullmark) - Ward, strely na bránku: 43:30, 18.205 divákov.



FLORIDA PANTHERS - NASHVILLE PREDATORS 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)



Góly: 36. Huberdeau (Yandle, Dadonov) – 46. Josi (Forsberg, Johansen), 48. Arvidsson (Forsberg), 55. Fiala, 59. Arvidsson (Forsberg, Josi). Brankári: Luongo - Saros, strely na bránku: 28:26, 13.158 divákov.



NEW YORK ISLANDERS - TAMPA BAY LIGHTNING 0:1 pp a sn (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1)



rozh. nájazd Hedman. Brankári: Greiss - Vasilevskij, strely na bránku: 36:41, 13.971 divákov.



PITTSBURGH PENGUINS - OTTAWA SENATORS 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)



Góly: 4. Blueger (Cullen), 18. Guentzel (Crosby, Letang), 32. Rust (Kessel, Bjugstad), 49. Rust (Kessel, Johnson), 58. Guentzel (Crosby, Dumoulin) – 35. Ryan (Dzingel, Duchene), 54. Bodker (Stone), 56. Duchene (Lajoie, Nilsson). Brankári: DeSmith - Nilsson, strely na bránku: 40:40, 18.618 divákov.



WASHINGTON CAPITALS - CALGARY FLAMES 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)



Góly: 3. Dowd (Carlson, Kempný), 20. Jaškin (Eller, Orpik), 21. Wilson (Vrána, Kuznecov), 60. Kuznecov (Oshie, Bäckström) – 18. Backlund, 23. Hathaway (Ryan, Brodie), 53. Lindholm (Gaudreau, Brodie). Brankári: Holtby - Smith, strely na bránku: 40:30, 18.506 divákov.



DETROIT RED WINGS - TORONTO MAPLE LEAFS 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 29. Nyquist (Athanasiou), 54. Larkin (Vanek, Athanasiou), 63. DeKeyser (Nyquist, Athanasiou) – 39. Matthews (Marleau), 58. Marleau (Matthews, Rielly). Brankári: Howard - Andersen, strely na bránku: 33:21, 19.515 divákov.



CAROLINA HURRICANES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)



Góly: 12. Niederreiter (Williams, Faulk), 21. Pesce, 39. Martinook (McGinn), 44. Aho (Williams, Slavin), 60. Faulk – 6. Theodore (Schmidt, Šťastný), 38. Theodore (Reaves). Brankári: Mrázek - Lagace, strely na bránku: 32:25, 17.104 divákov.



DALLAS STARS - MINNESOTA WILD 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Góly: 24. Cogliano (Polák, Heiskanen), 53. Seguin (Janmark, Lindell), 60. Seguin (Cogliano) – 29. Hunt (Staal, Mikael Granlund). Brankári: Bishop - Dubnyk, strely na bránku: 32:22, 18.124 divákov.



Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa) 21:18 0 0 0 0 4 0



Christián Jaroš 18:28 0 0 0 -2 6 0



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na sobotu na ľade New York Islanders 1:0 po nájazdoch. Jediným úspešným exekútorom v nich bol švédsky obranca Victor Hedman. V drese víťazov, ktorí sú lídrom profiligy, odohral vyše 21 minút slovenský obranca Erik Černák, do štatistík si zapísal 4 strely.Nedarilo sa Ottawe, ktorá prehrala v Pittsburghu 3:5. Za Senators odohral 17:28 minúty obranca Christián Jaroš, zapísal si dva mínusové body, 6 striel, 5 "hitov" aj 3 zblokované strely. Úradujúci šampión Washington, ktorý hral bez suspendovaného kapitána Alexandra Ovečkina zdolal Calgary 4:3. Rozhodol o tom gól Jevgenija Kuznecova v presilovke 57 sekúnd pred koncom 3. tretiny, Capitals tak ukončili sériu siedmich prehier. "Chcel som prihrať Oshiemu, ale nemal som puk úplne pod kontrolou, preto som sa rozhodol vystreliť," opísal Kuznecov rozhodujúci zásah pre nhl.com.Toronto v zostave bez Martina Mainčina prehralo v Detroite 2:3 po predĺžení. Pred zápasom domáci vyradili číslo 4, ktoré patrilo legende klubu Redovi Kellymu. S Detroitom získal 4 Stanleyho poháre, celkovo má na konte až osem titulov. Štyrikrát získal Lady Bing Trophy pre najslušnejšieho hráča súťaže a raz Norris Trophy pre najlepšieho obrancu.