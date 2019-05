NHL: Manažér Bostonu verí v Chárov návrat na úvod finále, no nesľubuje

Na snímke Zdeno Chára z Boston Bruins. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 19. mája (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára má ešte vyše týždňa na zotavenie sa z nešpecifikovaného zranenia, aby stihol úvodný súboj finále play off NHL. Boston vstúpi do záverečných bojov o Stanleyho pohár 27. mája proti San Jose alebo St. Louis, stav série o víťazstvo v Západnej konferencii je po štyroch zápasoch nerozhodný 2:2.Štyridsaťdvaročný obranca utrpel zranenie pred štvrtým duelom finále Východnej konferencie, v ktorom Bruins ukončili sériu s Carolinou najrýchlejším možným spôsobom.povedal generálny manažér Don Sweeney pre agentúru AP.Kapitán Bostonu nastúpil v tohtosezónnom play off na šestnásť stretnutí, v ktorých si pripísal gól a dve asistencie.