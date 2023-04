NHL: McDavid sa stal víťazom Art Ross a premiérovo aj Rocket Richard Trophy

Kanadský hokejista Connor McDavid sa stal už aj oficiálne víťazom Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti NHL, keď v nej nazbieral 153 bodov (64+89) v 82 zápasoch. Cenu získal tretíkrát za sebou a piatykrát v kariére. Kapitán Edmontonu si vďaka 64 gólom vyslúžil aj premiérovo Maurice "Rocket" Richard Trophy pre najlepšieho strelca súťaže.





Prehľad doteraz známych ocenení NHL:

McDavid bol už od úvodu sezóny na čele ligovej produktivity a napokon ju ovládol s 25-bodovým náskokom pred spoluhráčom Leonom Draisaitlom. Pred záverečnou nocou základnej časti mal prakticky istú aj Maurice "Rocket" Richard Trophy. Ohroziť ho mohol už len teoreticky Mikko Rantanen, to by však útočník Colorada musel v poslednom zápase na ľade Nashville streliť deväť gólov. Fínsky krídelník však napokon proti Predators neskóroval, k víťazstvu 4:3 prispel "iba" dvomi asistenciami. Kanonier Oilers má v konečnej streleckej tabuľke o tri góly viac ako druhý David Pastrňák z Bostonu (61).McDavid sa stal s 89 asistenciami aj najlepším ligovým nahrávačom. Dvadsaťšesťročný center sa stal po Philovi Espositovi (Boston, 1972/73) a Wayneovi Gretzkému (Edmonton, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85 a 1986/87) iba tretím hráčom NHL, ktorý v jednej sezóne vyhral bodovanie, poradie strelcov i nahrávačov.Už pred záverečnými zápasmi boli známi aj držitelia Trofeje Williama M. Jenningsa. Tá sa každoročne udeľuje brankárom s aspoň 25 odchytanými zápasmi za tím, ktorý v základnej časti inkasoval najmenej gólov. Získali ju Linus Ullmark a Jeremy Swayman z Bostonu. Bruins dostali iba 177 gólov, druhá v poradí Carolina 213, čo je najväčší rozdiel medzi prvými dvoma tímami od sezóny 1990/91. Boston sa so ziskom 135 bodov stal aj víťazom Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti.





Art Ross Trophy (najproduktívnejší hráč základnej časti) - Connor McDavid (Edmonton), 153 bodov (64+89)



Maurice "Rocket" Richard Trophy (najlepší strelec základnej časti) - Connor McDavid (Edmonton), 64 gólov



William M. Jennings Trophy (pre brankárov chytajúcich v tíme s najnižším počtom inkasovaných gólov) - Linus Ullmark, Jeremy Swayman (Boston), 177 inkasovaných gólov



Prezidentská trofej (víťaz základnej časti) - Boston, 135 bodov