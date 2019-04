NHL: McLellan bude trénovať Los Angeles

Todd McLellan, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 17. apríla (TASR) - Todd McLellan bude trénovať hokejistov Los Angeles v NHL. Nahradil Willieho Desjardinsa po tom, ako Kings nepostúpili do play off druhýkrát za tri sezóny a po tretí raz od zisku svojho druhého Stanleyho pohára v roku 2014. V základnej časti tohto ročníka mali bilanciu 31-42-9.Päťdesiatjedenročný McLellan je tretí tréner LA, odkedy klub prepustil Darryla Suttera po sezóne 2016/17. Desjardins vystriedal Johna Stevensa začiatkom novembra. Nový kouč absolvoval sedem ročníkov so San Jose Sharks, Edmonton sa s ním rozlúčil 20. novembra na začiatku štvrtej sezóny v tíme Oilers. Svoje mužstvá doviedol do play off sedemkrát. Informoval o tom oficiálny portál NHL.