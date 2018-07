NHL: Miller sa upísal Vegas na ďalšie štyri sezóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 9. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Vegas Golden Knights podpísal štvorročný kontrakt s obrancom Colinom Millerom v hodnote 15,5 milióna dolárov. Dvadsaťpäťročný bek tak zarobí 3,875 miliónov za sezónu.Miller prišiel do Vegas vlani v rozširovacom drafte a zažil najlepšiu sezónu v kariére v NHL. V 82 dueloch základnej časti nazbieral 41 bodov za desať gólov a 31 asistencií, v 20 štartoch play off pridal sedem bodov (3+4).Po sezóne mal štatút obmedzeného voľného hráča a požiadal o arbitráž, s vedením Vegas sa však o pár dní neskôr dohodol na novom kontrakte.