NHL: Minnesota prepustila generálneho manažéra Fentona

Hráči Minnesoty. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Paul 31. júla (TASR) - Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL Minnesota Wild odvolalo v utorok Paula Fentona z pozície generálneho manažéra. Päťdesiatdeväťročný Američan vydržal vo funkcii iba rok.Fenton prišiel do Minnesoty z Nashvillu, kde predtým dlhodobo spolupracoval s generálnym manažérom Davidom Poileom. V tíme "divochov" pracoval 15 mesiacov a zaujal viacerými odvážnymi výmenami, ktorými sa snažil omladiť mužstvo a nastaviť mu nový smer. Vytrejdoval útočníkov Charlieho Coylea, Mikaela Granlunda či Nina Niederreitera, namiesto nich prišli Victor Rask, Ryan Donato a Kevin Fiala. Snažil sa vymeniť aj Jasona Zuckera a prilákať do tímu Phila Kessela, čo sa mu nepodarilo, elitného krídelníka Pittsburghu napokon ulovila Arizona. Dokázal však získať na trhu s voľnými hráčmi Matsa Zuccarella či angažovať Ryana Hartmana.Minnesota pod vedením GM Fentona nepostúpila v minulej sezóne do play off, pretrhla sériu šiestich účastí vo vyraďovačke. Kým vedenie klubu nájde za odvolaného manažéra náhradu, dočasne ho zastúpi jeho doterajší asistent Tom Kurvers, informovala agentúra AP.