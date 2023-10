NHL: Montreal zdolal Winnipeg 4:3, Slafkovský s dvoma mínuskami

Hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slafkovským zvíťazili v noci na nedeľu v zámorskej NHL nad Winnipegom 4:3 po nájazdovom rozstrele. Slovenský útočník strávil na ľade 12:02 min, na bránku súpera vyslal dve strely a zaznamenal dva mínusové body. O triumfe Canadiens rozhodol Nick Suzuki. Slafkovskému zápas nevyšiel a od polovice tretej tretiny ho už tréner Martin St. Louis na ľad neposielal.



Jets viedli gólom kapitána Adama Lowryho, ktorý si premeneným nájazdom v 5. minúte otvoril strelecký účet v sezóne. O 37 sekúnd neskôr síce vyrovnal obranca Justin Barron, ale v prvej minúte druhej tretiny strelili hostia dva rýchle góly. V 15. sekunde sa opäť presadil Lowry a v 33. zvýšil na 3:1 Nino Niederreiter, keď potrestal stratu puku Slafkovského za bránkou. Canadiens od tohto momentu už neinkasovali a k obratu prispel skvelým výkonom aj brankár Jake Allen, ktorý zlikvidoval 42 striel. Na 2:3 znížil Sean Monahan a do predĺženia poslal duel fínsky útočník Joel Armia, ktorý tak úspešne oslávil sezónny debut v NHL po tom, ako začal na farme. “Podržal ich brankár, mohli sme vyhrávať o tri, štyri góly. Napriek prehre sme s výkonom spokojní,” povedal asistent trénera Winnipegu Scott Arniel. Slafkovský podľa pokročilých štatistík podal najhorší výkon v sezóne a tréner St. Louis ho od druhej polovice tretej tretiny už na ľad neposlal. Slovenský útočník nebodoval v siedmom zápase za sebou, na konte má len jednu asistenciu z úvodného duelu sezóny. Canadiens otočili druhýkrát za sebou duel z viacgólového manka, čo sa okrem nich podarilo v tomto ročníku len Torontu a Chicagu. “Mali sme zlý štart do druhej tretiny, ale páči sa mi ako sme zareagovali. Ukázali sme charakter,” povedal Suzuki. Duel pre zranenie nedohral obranca Montrealu Mike Matheson.



Hráči Bostonu zvíťazili nad Detroitom 4:1 a v novej sezóne zatiaľ bodovali v každom zápase. Ústrednou postavou Bruins bol David Pastrňák, ktorý si pripísal na konto dva góly a asistenciu. Český krídelník v tomto ročníku profiligy nazbieral už 13 bodov (8+5). V tabuľke strelcov je druhý za Alexom DeBrincatom z Detroitu, ktorý v tomto zápase vyšiel bodovo naprázdno. “Dokázali sme eliminovať ich rýchlosť a bleskový prechod do útočného pásma. Hráči dokonale splnili nás zápasový plán,” spokojne konštatoval tréner “medveďov” Jim Montgomery. Boston viedol 2:0 po góloch Pavla Zachu a Charieho McAvoya, za hostí kontroval svojim piatym zásahom v piatom zápase Joe Veleno. Záver patril Pastrňákovi, ktorý v 52. minúte efektne premenil svoje druhé trestné strieľanie v sezóne a víťazstvo spečatil gólom do prázdnej bránky, keď trafil presne z vlastného pásma biliardovým spôsobom o mantinel. “Úprimne, len som chcel vyhodiť puk von a ísť striedať, pretože už som bol dlhšie na ľade,” pousmial sa Pastrňák, ktorý úspešne oslávil svoj 600. zápas v profilige. Víťazstvo Bostonu vychytal Jeremy Swayman, ktorý vykryl 22 striel. Prvýkrát v sezóne vyšiel bodovo naprázdno kapitán Red Wings Dylan Larkin, ktorý sa do štatistík zapísal v prvých ôsmich dueloch.



Anaheim slávil tretie víťazstvo za sebou. Na ľade Philadelphie triumfoval 7:4, keď sa hetrikom blysol útočník Frank Vatrano. “Každého baví strieľať góly. Niekedy to tam padá, inokedy nie. Verím, že mi toto nastavenie vydrží čo najdlhšie,” povedal Vatrano, ktorý zaznamenal druhý hetrik v sezóne a v ôsmich zápasoch má na konte rovnaký počet gólov. Viac ako jeden hetrik v sezóne zaznamenali predtým v drese Ducks len Paul Kariya (3x), Corey Perry (3x), Teemu Selänne (2x), Ryan Getzlaf a Bobby Ryan. Vatrano skóroval pri vyrovnanom počte hráčov na ľade, v presilovke aj v oslabení a to sa v jednom zápase za “káčerov” podarilo predtým len Coreymu Perrymu (12. decembra 2010) a Kariyovi (10. januára 1997). Tri body za gól a dve asistencie pridal Ryan Strome. Domácim nepomohli ani dva presné zásahy Travisa Konecneho. Ducks čaká posledný zápas na “tripe” v Pittsburghu.



Nick Couzins rozhodol kurióznym gólom necelých šesť minút pred koncom o víťazstve Floridy nad Seattlom 3:2. Nahodenie Josha Mahuru išiel za bránkou zastaviť Joey Daccord, ale puk sa od mantinelu nečakane odrazil ku Couzinsovi a ten bekhendom do prázdnej bránky dokonal obrat Panthers z 0:2 na 3:2. “Beriem to na seba, nemal som ísť za bránku. Do konca zápasu chýbalo pár minút a bol to veľký risk. Mal som ostať dnu a pokúsiť sa o zákrok,” sypal si popol na hlavu Daccord, ale tréner Dave Hakstol ho podržal: “Celý zápas výborne rozohrával. Toto bola jednoducho smola a nedá sa s tým nič robiť. To je celé.” Kraken viedli po góloch Jareda McCanna a Eeliho Tolvanenena 2:0, ale domáci hokejisti vyrovnali v priebehu 11 sekúnd v druhej tretine, keď sa presadili Gustav Forsling a prvýkrát v sezóne Matthew Tkachuk.



New York Islanders vyhrali v Columbuse 2:0 a zastavili štvorzápasovú bodovú sériu Blue Jackets. Výraznou mierou prispel k úspechu Semjon Varlamov, ktorý chytil 34 striel a zaznamenal prvý shutout v tejto sezóne. Celkovo vychytal 39. nulu v kariére a štvrtú v osemnástich zápasoch proti Columbusu. “Bola radosť sledovať ako predo mnou chlapci pracovali. Veľmi mi pomáhali,” povedal Varlamov. Góly “ostrovanov” strelili Kyle Palmieri a Matt Martin.



Roman Josi rozhodol v predĺžení o víťazstve Nashvillu nad Torontom 3:2. Kapitán Predators prekonal spomedzi kruhov švihom Iľju Samsonova. “Bol to rýchly zápas, malo to poriadne tempo. Dva body s takýmto silným tímom nás potešili,” povedal Josi, ktorý pridal aj asistenciu. Oba góly “predátorov” v riadnom čase strelil v početnej výhode Ryan O’Reilly a presadil sa tak v prvom zápase proti svojmu bývalému tímu. “Ak chcete uspieť, tak musíte využívať presilovky. Dnes sa to opäť potvrdilo,” povedal O’Reilly. Skóre duelu otvoril krídelník Toronta William Nylander, ktorý bodoval v každom z prvých ôsmich zápasov sezóny (6+6) a vyrovnal klubový rekord. Hostia viedli aj druhýkrát, keď skóroval 40-ročný obranca Mark Giordano. Víťazstvo Nashvillu vychytal Juuse Saros (33 zákrokov).



Sériu troch prehier ukončili hokejisti Ottawy, keď uspeli v Pittsburghu 5:2. Dva góly strelil Brady Tkachuk, Joonas Korpisalo chytil 40 striel. Premiérovo sa v drese “senátorov” presadil gólovo Dominik Kubalík.



O víťazstve NY Rangers vo Vancouveri 4:3 rozhodol v predĺžení K’Andre Miller, ktorý premenil po brejku na gól skvelú nahrávku Chrisa Kreidera. “Jazdci” vyhrali štvrtý zápas za sebou, k čomu tromi bodmi (1+2) prispel aj Mika Zibanejad, ktorý si otvoril strelecký účet v sezóne. “Nebudem klamať, bol som frustrovaný, že som čakal tak dlho na gól. Ale prekonávalo sa to ľahšie, keď tím vyhrával,” povedal švédsky útočník.



Hokejisti Vegas bodovali aj v deviatom zápase novej sezóny. Obhajcovia Stanley Cupu vyhrali v Los Angeles 4:3 po nájazdoch, v ktorých rozhodol Jack Eichel a oslávil tak 27. narodeniny. Kings viedli 2:0, ale napokon zachránili aspoň bod až v závere, keď 63 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal na 3:3 obranca Drew Doughty.

výsledky:



Montreal - Winnipeg 4:3 pp a sn,

Florida - Seattle 3:2,

Nashville - Toronto 3:2 pp,

Boston - Detroit 4:1,

Columbus - New York Islanders 0:2,

Pittsburgh - Ottawa 2:5,

Vancouver - New York Rangers 3:4 pp,

Los Angeles - Vegas 3:4 pp a sn,

Philadelphia - Anaheim 4:7

sumáre NHL:



Philadelphia Flyers - Anaheim Ducks 4:7 (0:2, 2:2, 2:3)



Góly: 32. Atkinson (Tippett, York), 33. Konecny (Walker, Laughton), 50. Konecny (Couturier, Brink), 57. Farabee (Brink, Cates) - 1. Strome (McTavish), 16. Vatrano (Fowler, McTavish), 27. Vatrano (LaCombe, Strome), 30. Henrique (Jones, Silfverberg), 43. Zegras (Strome), 44. Leason (Carrick, Johnston), 52. Vatrano (Henrique). Brankári: Ersson - Dostál, strely na bránku: 31:25.







Florida Panthers - Seattle Kraken 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)



Góly: 29. Forsling (Lundell, Verhaeghe), 30. Tkachuk (Kulikov, Mikkola), 55. Cousins (Mahura, Kulikov) - 8. McCann (Gourde, Borgen), 28. Tolvanen (Schwartz, Borgen). Brankári: Bobrovskij - Daccord, strely na bránku: 38:32.







Boston Bruins - Detroit Red Wings 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)



Góly: 11. Zacha (Marchand, Pastrňák), 15. McAvoy, 52. Pastrňák z tr. str., 58. Pastrňák - 47. Veleno (Sprong). Brankári: Swayman - Husso, strely na bránku: 31:24.







Columbus Blue Jackets - New York Islanders 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)



Góly: 16. Palmieri (Engvall, Aho), 57. Martin (Cizikas). Brankári: Martin - Varlamov, strely na bránku: 34:33.







Montreal Canadiens - Winnipeg Jets 4:3 pp a sn (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 6. J. Barron (Harvey-Pinard, Guhle), 29. Monahan (Suzuki, Matheson), 42. Armia (Guhle), rozh. náj. Suzuki - 5. Lowry z tr. str., 21. Lowry (Niederreiter, Appleton), 21. Niederreiter (Appleton). Brankári: Allen - Brossoit, strely na bránku: 29:45.







Nashville Predators - Toronto Maple Leafs 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 16. O'Reilly (Josi, Forsberg), 36. O'Reilly (Forsberg, Evangelista), 63. Josi (Evangelista, Novak) - 14. Nylander (Matthews, Marner), 33. Giordano (Kämpf, Domi). Brankári: Saros - Samsonov, strely na bránku: 24:35.







Pittsburgh Penguins – Ottawa Senators 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)



Góly: 38. Crosby (Rust, Letang), 60. Guentzel (Crosby, Ruhwedel) - 5. Greig (Giroux, Chychrun), 15. Tkachuk (Giroux, Stützle), 26. Kubalík (Greig, Joseph), 54. Tkachuk (Stützle, Hamonic), 54. Batherson (Tarasenko). Brankári: Jarry (26. Hellberg) - Korpisalo, strely na bránku: 42:26.







Vancouver Canucks – New York Rangers 3:4 pp (0:1, 1:0, 2:2 - 0:1)



Góly: 36. Miller (Hronek, Pettersson), 50. Myers, 56. Soucy (Hronek, Beauvillier) - 10. Panarin (Trocheck, Zibanejad), 53. Fox (Panarin, Zibanejad), 54. Zibanejad (Fox), 64. Miller (Kreider). Brankári: DeSmith - Šesťorkin, strely na bránku: 33:24.







Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights 3:4 pp a sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 14. Laferriere (Dubois, Roy), 25. Lewis (Anderson, Lizotte), 59. Doughty (Fiala, Kempe) - 28. Amadio (Karlsson), 33. Carrier, 47. Stone (Marchessault, Theodore), rozh. náj. Eichel. Brankári: Talbot - Thompson, strely na bránku: 39:30.

Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 12:02 0 0 0 -2 2 0