NHL: Montreal získal obrancu Chiarota

Ben Chiarot, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 5. júla (TASR) - Novou posilou Montrealu Canadiens sa stal obranca Ben Chiarot, ktorý ako voľný hráč podpísal vo štvrtok s vedením kanadského klubu NHL trojročný kontrakt. Podľa TSN by si mal 28-ročný hokejista zarobiť v priemere 3,5 milióna dolárov za sezónu.Chiarot sa predtým nedokázal dohodnúť na novom kontrakte s Winnipegom, v ktorom strávil celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru. V minulej sezóne odohral za Jets 78 zápasov, v ktorých nazbieral 20 bodov (5+15) a 62 trestných minút. So 139 zblokovanými strelami mu patrilo v tímovej štatistike druhé a so 171 "hitmi" tretie miesto. V Montreale sa stane spoluhráčom slovenského útočníka Tomáša Tatara.