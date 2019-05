NHL: Mrázek je pripravený na návrat, Brind'Amour nepovedal kto nastúpi

Český brankár Petr Mrázek, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 9. mája (TASR) - Český hokejový brankár Petr Mrázek je po zranení dolnej časti tela pripravený na návrat do zostavy Caroliny Hurricanes. Zámorský tím NHL čaká v noci na piatok úvodný duel finále Východnej konferencie na ľade Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom a brankárom Jaroslavom Halákom.Mrázek odchytal deväť úvodných duelov play off, ale zranil sa v druhom zápase série s New Yorkom Islanders. V bránke ho skvele nahradil Curtis McElhinney, ktorý chytil 54 z 58 striel "ostrovanov" a pomohol tímu k víťazstvu v sérii 4:0. Hurricanes postúpili do finále konferencie prvýkrát od roku 2009.Mrázek aj McElhinney s tímom pred odchodom do Bostonu naplno trénovali.povedal pre nhl.com tréner Caroliny Rod Brind'Amour.Otázny je návrat útočníka Micheala Ferlanda, ktorý sa zranil v treťom zápase úvodného kola s Washingtonom Capitals. V play off Ferland nebodoval, ale v základnej časti bol so 40 bodmi (17+23) štvrtým najproduktívnejším hráčom tímu.dodal Brind'Amour. Carolina "zmietla" Islanders v štyroch zápasoch a posledný duel hrala 3. mája.uzavrel kormidelník Caroliny.