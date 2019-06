NHL: Najproduktívnejším hráčom play off sa stal Marchand

Brad Marchand, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Individuálne štatistiky play off zámorskej hokejovej NHL:



Produktivita:



1. Brad Marchand (Boston) 24 9 14 23



2. Ryan O'Reilly (St. Louis) 26 8 15 23



3. Logan Couture (San Jose) 20 14 6 20



4. Jaden Schwartz (St. Louis) 26 12 8 20



5. David Pastrňák (Boston) 24 9 10 19



6. Alex Pietrangelo (St. Louis) 26 3 16 19



7. Torey Krug (Boston) 24 2 16 18



8. Vladimir Tarasenko (St. Louis) 26 11 6 17



9. Patrice Bergeron (Boston) 24 9 8 17



10. David Perron (St. Louis) 26 7 9 16



..



75. ZDENO CHÁRA (Boston) 23 2 4 6



149. ERIK ČERNÁK (Tampa Bay) 4 0 3 3





Najlepší strelci: 1. Logan Couture (San Jose) 14 gólov, 2. Jaden Schwartz (St. Louis) 12, 3. Vladimir Tarasenko (St. Louis) 11, 4. Tomáš Hertl (San Jose) 10, 5. Brad Marchand (Boston) 9, 6. David Pastrňák (Boston) 9, 7. Patrice Bergeron (Boston) 9, 8. Charlie Coyle (Boston) 9, 9. Ryan O'Reilly (St. Louis) 8, 10. David Perron (St. Louis) 7,....., 79. ZDENO CHÁRA (Boston) 2.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. júna (TASR) - Najproduktívnejším hráčom play off zámorskej hokejovej NHL sa stal útočník Bostonu Bruins Brad Marchand so ziskom 23 bodov. Rovnaký počet bodov nazbieral útočník St. Louis Blues Ryan O'Reilly, ktorý má však o gól menej. Tretiu priečku obsadil Logan Couture zo San Jose s 20 bodmi, no so 14timi gólmi sa umiestnil na čele tabuľky strelcov.