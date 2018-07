NHL: Nelson sa vyhol arbitráži,dohodol sa s Islanders na ročnej zmluve

Na archívnej snímke Brock Nelson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

East Meadow 24. júla (TASR) - Americký hokejista Brock Nelson a klub NHL New York Islanders sa vyhli arbitrážnemu súdu. Podľa agentúry AP sa v pondelok dohodli na novom ročnom kontrakte na 4,25 milióna dolárov.Nelson, ktorý mal štatút obmedzeného voľného hráča, mal arbitráž naplánovanú na 3. augusta. Dvadsaťšesťročný center má za sebou päť sezón v NHL, pričom všetky odohral v drese "ostrovanov". V minulom ročníku si v 82 zápasoch základnej časti pripísal 19 gólov a 16 asistencií. S odchodom kapitána Johna Tavaresa do Toronta by sa mu mal otvoriť väčší priestor v útoku Islanders, tím s ním počíta ako centrom druhej či tretej formácie.