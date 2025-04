NHL: Nemec rozhodol v predĺžení o triumfe Devils, skóroval aj Slafkovský (video)

Slovenskí hokejisti Šimon Nemec a Juraj Slafkovský patrili v noci na sobotu medzi hviezdy duelov 1. kola play off zámorskej NHL. Nemec svojim prvým gólom vo vyraďovačke v kariére rozhodol v druhom predĺžení o triumfe New Jersey Devils nad Carolinou 3:2. Premiérovo v play off skóroval aj Juraj Slafkovský, ktorý prispel k triumfu Montrealu nad Washingtonom 6:3. New Jersey i Montreal znížili stav série na 1:2 na zápasy.

Nemec si v 83. minúte zobral puk na vlastnej modrej čiare, dostal sa s ním až do útočného pásma, kde prešiel pomedzi dvoch obrancov a z pravého kruhu prestrelil brankára Frederika Andersena. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Slovenský zadák odohral celkovo 22:39 min, s piatimi strelami bol spolu s útočníkom hostí Jacksonom Blakeom najaktívnejší zo všetkých hráčov. Mal aj plusový bod, jeden hit a dve zblokované strely. „Bol to úžasný pocit, zvlášť v tejto pre mňa ťažkej sezóne. Pre nás je to veľmi veľké a dôležité víťazstvo,“ citovala Nemca oficiálna stránka „diablov“. V drese domácich sa predstavil aj jeho krajan Tomáš Tatar s minutážou 11:07, jednou strelou a dvoma bodyčekmi. Devils viedli po zásahoch Nica Hischiera a Dawsona Mercera o dva góly, ale Carolina dokázala v tretej časti vyrovnať a poslať duel do predĺženia.



Slafkovský bol treťou hviezdou súboja v Montreale, keď v 54. minúte zvýšil náskok domácich na 5:3. V strednom pásme vybojoval puk, vymenil si ho s Coleom Caufieldom a prekonal brankára Logana Thompsona. Slovenský krídelník strávil na ľade takmer 20 minút, mal aj dva plusové body, päť striel a tri hity. „Snažíme sa zostať pokojní, nech sa deje čokoľvek. Vedeli sme, že to bude fyzicky náročné. Tiež sme vedeli, že počas 60 minút musíme jednoducho ovládať svoje emócie. Niekedy je to ťažké. Máme chlapcov, ktorí chcú bojovať, a my sme museli ovládať svoje emócie a sústrediť sa na našu hru,“ povedal po zápase Slafkovský. Duel nedohrali pre zranenia brankári na oboch stranách - domáceho Sama Montembeaulta nahradil v polovici stretnutia Jakub Dobeš, na Logana Thompsona z tímu hostí spadol po Slafkovského presnom zásahu spoluhráč Dylan Strome a do bránky musel ísť Charlie Lindgren. Víťazstvo pribudlo do štatistík Dobeša, ktorý sa stal tretím brankárom v histórii Canadiens, ktorý dosiahol prvý triumf v play off po tom, čo striedal. Pred ním to dokázali Rogatien Vachon (1969) a Charlie Hodge (1955). „Bál som sa, ale zároveň som bol nadšený a plný emócií. Na konci som aj plakal. To si nikto nedokáže predstaviť, ako sa človek cíti v takom momente,“ konštatoval Dobeš, ktorý mal v premiére v play off sedem zákrokov a inkasoval jeden gól.





Rovnako na 1:2 v sérii prvého kola znížil Edmonton, ktorý si doma poradil s Los Angeles 7:4. Connor McDavid zaznamenal gól a dve asistencie, Evan Bouchard a Connor Brown si pripísali po dva presné zásahy. Oilers otočili skóre štyrmi zásahmi v tretej tretine. Duel, v ktorom diváci videli 11 presných zásahov nadviazal na gólovo úrodné zápasy z úvodu série. V prvom padlo jedenásť gólov (5:6), v druhom osem (2:6). „Miestami to vyzeralo ako v 80-tych rokoch,“ konštatoval tréner Edmontonu Kris Knoblauch. „Dnes to bola emotívna horská dráha. Páčil sa mi pokoj, aký sme dnes zachovali. Pripomenulo mi to dôležitý zápas z minulej sezóny, v ktorom sme museli zvíťaziť, no nevyvíjal sa pre nás dobre. Možno by dnes aj bol priestor na paniku, no to sme nedovolili,“ dodal Knoblauch. V bránke Oilers dostal príležitosť Calvin Pickard. Nahradil Stuarta Skinnera, ktorý inkasoval v úvodných dvoch zápasoch série 11 gólov a jeho úspešnosť zákrokov bola pod 82 percentami. Pickard mal 85,7-percentnú úspešnosť. Kings viedli 4:3, no dôležitý moment priniesla 54. minúta, v ktorej Evander Kane vyrovnal po zmätku okolo bránky Los Angeles. Rozhodcovia najskôr jeho presný zásah neuznali pre kopnutie, no napokon sa ukázalo, že puk do bránky dostal po dotyku hokejkou. Tréner Los Angeles Jim Hiller si následne zobral challenge pre podozrenie z bránenia brankárovi, no neuspel a pre neoprávnený challenge nasledovala presilovka Edmontonu. Obranca Evan Bouchard v nej poslal domácich do vedenia 5:4 a domáci neskôr dvoma gólmi do prázdnej bránky uzavreli skóre. Bilanciou 1+1 sa na triumfe podieľal Kane, ktorý predtým vynechal pre zdravotné problémy celú základnú časť a aj prvý zápas play off.

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/



tretie zápasy:



Montreal Canadiens - Washington Capitals 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)



Góly: 20. Carrier (Newhook, Evans), 29. Suzuki, 20. Caufield (Hutson), 45. Dvorak (Savard, Armia), 54. SLAFKOVSKÝ (Caufield), 58. Newhook (Gallagher, Matheson) - 4. McMichael (Roy, Sandin), 31. Chychrun (Mangiapane, Eller), 43. Ovečkin (Strome, Beauvillier). Brankári: Montembeault (32. Dobeš) - 54. Thompson (54. Lindgren), strely na bránku: 40:21.



/stav série: 1:2/







New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 3:2 po druhom predĺžení (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)



Góly: 17. Hischier (Meier, Palát), 22. Mercer (Bratt), 83. NEMEC - 47. Jarvis (Aho, Gostisbehere), 53. Aho (Svečnikov). Brankári: Markström - Andersen, strely na bránku: 37:27



/stav série: 1:2/







Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 7:4 (2:1, 1:3, 4:0)



Góly: 3. Nugent-Hopkins (Hyman, McDavid), 9. Bouchard (Draisaitl), 38. Brown (Kane, Henrique), 54. Kane (McDavid, Walman), 54. Bouchard (Draisaitl), 59. McDavid (Hyman), 60. Brown (Podkolzin) - 18. Kempe (Doughty, Kopitar), 26. Fiala (Kempe, Kopitar), 36. Doughty (Moore, Danault), 38. Moore (Edmundson, Danault). Brankári: Pickard - Kuemper, strely na bránku: 36:29.



/stav série: 1:2/







Slováci v akcii



Juraj Slafkovský (Montreal) 19:56 1 0 1 +2 5 0



Šimon Nemec (New Jersey) 22:39 1 0 1 +1 5 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 11:07 0 0 0 0 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/