|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 4.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kazimír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. marca 2026
NHL: Nemec sa gólom podieľal na triumfe New Jersey, bodoval aj Slafkovský
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si pripísal deviaty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL.
Zdieľať
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si pripísal deviaty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. V noci na stredu sa ním podieľal na triumfe New Jersey nad Floridou 5:1. V drese Montrealu zaznamenal asistenciu Juraj Slafkovský, Canadiens však prehrali v San Jose 5:7. Washington s Martinom Fehérvárym podľahol Utahu 2:3, Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala na ľade Minnesoty 1:5. Gólový rekord Mariána Gáboríka v organizácii Wild prekonal Kirill Kaprizov.
Nemec spečatil víťazstvo New Jersey do prázdnej bránky 40 sekúnd pred koncom stretnutia. Na ľade strávil 20:52 minúty a okrem presného zásahu zaznamenal aj dva plusové body a dve strely na bránku. Gólovo sa v profilige presadil ako prvý Slovák po návrate z olympijského turnaja v Miláne. Devils zvíťazili druhýkrát za sebou, obhajcovia Stanleyho pohára naopak utrpeli tretiu prehru v rade. „Panteri“ sa trápia, figurujú až na 14. mieste Východnej konferencie a ich účasť v play off je ohrozená. Devils majú ešte o bod menej a patrí im predposledná priečka. „Nesmieme sa pozerať na matematiku. Musíme sa sústrediť na ďalší zápas, to je všetko. Máme silný tím, vždy si navzájom pomáhame a podporujeme sa,“ uviedol český útočník vo farbách Floridy Tomáš Nosek, ktorý absolvoval prvý duel v sezóne. Svojmu tímu chýbal v jej doterajšom priebehu pre zranenie kolena.
Montreal prehrával po úvodných dvoch tretinách 2:4 a hoci v poslednom dejstve dokázal vyrovnať na priebežných 5:5, v 57. minúte strelil víťazný gól Kiefer Sherwood a triumf San Jose spečatil do prázdnej bránky Adam Gaudette. Slafkovský prihrával na otvárací zásah stretnutia, ktorý si pripísal Oliver Kapanen. Slovenský útočník odohral 18 a pol minúty, pripísal si dve strely na bránku a mínusový bod. Na opačnej strane chýbal v zostave jeho krajan Pavol Regenda. Štyri body v drese „žralokov“ zaznamenal 19-ročný útočník Macklin Celebrini, ktorý raz skóroval a pridal tri asistencie. Najvyššie draftovaný hráč minulého roka sa stal prvým tínedžerom v histórii organizácie Sharks s 30 gólmi v sezóne. Vo formácii hral po boku o rok staršieho Willa Smitha a 23-ročného Collina Grafa. Práve výkon druhého menovaného s bilanciou 1+1 vyzdvihol po stretnutí Celebrini: „Je to naozaj veľmi inteligentný hráč. Už som to povedal niekoľkokrát. Spôsob, akým premýšľa o hre, má skvelú prácu s hokejkou a robí malé veci, ktoré si možno ľudia ani nevšimnú. Je to skvelý hráč s mimoriadnym hokejovým IQ.“
Washington prehral v druhom dueli za sebou, o triumfe Utahu rozhodol nemecký útočník JJ Peterka. Fehérváry odohral 20 minút a 41 sekúnd, zaznamenal jednu strelu na bránku, dva bodyčeky a tri zablokované strely. Washington doma neuspel po sérii piatich víťazstiev. Dve asistencie v drese Utahu zaznamenal Clayton Keller, ktorému sa proti Capitals darí, keďže má na konte 14 bodov v 13 stretnutiach s týmto súperom. „Predviedli sme dobrý návrat. V poslednom zápase sme nehrali tak, ako sme chceli. Podarilo sa nám odviesť skvelú prácu a dnes večer prispeli svojou snahou všetci. 'Vej' (brankár Karel Vejmelka) bol skvelý, na konci predviedol nádherný zákrok,“ poznamenal Keller.
Minnesota uspela v súboji dvoch tímov, ktoré prehrali predošlé dva zápasy. Jediný gól v drese Lightning strelil Nikita Kučerov, jeho spoluhráč Černák strávil na ľade 15:37 minúty. Do štatistík pridal „mínusku“, dva bodyčeky a jeden blok. Klubový rekord v počte strelených gólov v organizácii Wild prekonal Kaprizov. Ruský útočník strelil 220. gól za Minnesotu a dostal sa v tejto štatistike pred Gáboríka. „Je to dobré, ale vždy chcete viac a nemyslíte na to príliš veľa. Je to príjemný pocit, keď vám všetci gratulujú, ale teraz je to za mnou a musím pokračovať,“ uviedol Kaprizov podľa nhl.com. Na pokorenie rekordu mu stačilo 381 duelov za Minnesotu, Gáborík potreboval na túto métu 502 štartov.
Vynikajúci výkon v drese Edmontonu predviedol nemecký útočník Leon Draisaitl, ktorý bol pri všetkých piatich góloch „olejárov“. V kanadskom derby proti Ottawe strelil dva góly, pridal k tomu tri asistencie a jeho tím zvíťazil 5:4 po predĺžení. Draisaitl v prvej tretine vyrovnal na 1:1 aj 2:2. Senators v prostrednej časti odskočili na rozdiel dvoch gólov, no domáci dokázali manko zmazať v treťom dejstve. Draisaitl si pripísal asistencie pri góloch Ryana Nugenta-Hopkinsa a Zacha Hymana a v predĺžení mal podiel aj na víťaznom presnom zásahu Evana Boucharda v presilovej hre. Tridsaťročný nemecký center zaznamenal päťbodový zápis prvýkrát od 13. decembra 2022. „V tretej tretine sme odviedli dobrú prácu, keď sme ich dostali pod tlak a hrali pomerne jednoducho. Potrebovali sme len dve akcie a nakoniec to pre nás dopadlo dobre. Musíme si však dávať pozor, aby sme sa do takýchto situácií nedostávali príliš často. Nemôžeme neustále doháňať skóre v tretej tretine, to nie je recept na úspech,“ vyjadril sa Draisaitl. Jeho spoluhráč a kapitán tímu Connor McDavid zaznamenal svoju ôsmu sezónu v kariére s najmenej 70 asistenciami v základnej časti, čím sa vyrovnal Mariovi Lemieuxovi na druhom mieste v histórii NHL. Wayne Gretzky nazbieral tento počet gólových prihrávok až v 16. profiligových ročníkoch.
Víťaznú sériu už na 10 stretnutí predĺžili hráči Dallasu Stars presvedčivým triumfom na ľade Calgary Flames 6:1. V zostave domácich opäť chýbal slovenský útočník Martin Pospíšil. „Plamene“ držali krok s Dallasom iba v prvom dejstve, po ktorom prehrávali 1:2. V prostrednej časti však hosťujúci tím štyrmi gólmi rozhodol. Najväčšiu zásluhu na víťazstve svojho tímu mal kanadský útočník Matt Duchene, ktorý mal na konte štyri asistencie. „Keď sa vám darí, určite získate sebavedomie. Musíte sa nechať unášať vlnou a dúfate, aby tieto vrcholy trvali čo najdlhšie. Celá naša formácia robí veľa dobrých vecí,“ povedal Duchene, ktorý má na konte 17 bodov počas 10-zápasovej víťaznej šnúry Dallasu.
Cez métu 100 bodov sa v aktuálnom ročníku dostal po McDavidovi už aj Nathan MacKinnon. Kanadský center prispel Coloradu Avalanche jednou asistenciou k triumfu na ľade Anaheimu Ducks 5:1. MacKinnon nazbieral minimálne 100 bodov vo štvrtej za sebou idúcej sezóne. „Lavíny“ aj vďaka nemu dosiahli ako prvý tím v sezóne na 90 bodov, podarilo sa im to najrýchlejšie v histórii organizácie. Výbornú formu má útočník Colorada Parker Kelly, ktorý skóroval dvakrát a má na konte 15 gólov, čím vyrovnal svoje osobné maximum v profilige. „Mám len trochu viac šťastia,“ okomentoval Kelly svoju aktuálnu výkonnosť.
Dobrú formu potvrdili hráči Buffala Sabres víťazstvom nad Vegas Golden Knights 3:2. Ako prvý tím Východnej konferencie vyhrali 30 stretnutí v riadnom hracom čase a zaznamenali štvrté víťazstvo za sebou. Vo vyrovnanej tabuľke im na východe patrí priebežné 3. miesto, deviaty Columbus je však vzdialený iba o osem bodov. Buffalo sa usiluje o prvú účasť v play off po 15 rokoch.
NHL - sumáre:
Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Góly: 6. Chusnutdinov (Eyssimont), 6. Mittelstadt (Zadorov, Zacha) – 1. Karlsson (Rust). Brankári: Swayman - Skinner, strely na bránku: 28:35.
Buffalo Sabres - Vegas Golden Knights 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Góly: 5. Zucker (McLeod, Dahlin), 21. Power (Östlund), 26. Thompson (Tuch, Dahlin) – 27. Barbašev (Theodore, Eichel), 29. Dorofejev (Smith). Brankári: Lyon - Schmid, 28:31 strely na bránku.
Columbus Blue Jackets - Nashville Predators 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Góly: 15. Fantilli (Marčenko, Marchment), 42. Monahan, 47. Coyle (Severson, Mateychuk) – 20. Forsberg (Stamkos, Evangelista), 35. O'Reilly. Brankári: Greaves (8.-17. Merzlikinš) - Annunen, strely na bránku: 27:24.
New Jersey Devils - Florida Panthers 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Góly: 13. Gricjuk (Brown), 22. Hamilton (J. Hughes, Bratt), 29. Glass (Hämeenaho, Hamilton), 57. Mercer, 60. NEMEC (Brown, J. Hughes) – 15. Lundell (Rodrigues, Balinskis). Brankári: Markström - Bobrovskij, strely na bránku: 33:21.
Washington Capitals - Utah Mammoth 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Góly: 20. Dubois (Sandin), 47. R. Leonard (Strome, Chychrun) – 12. Guenther (Keller, Schmaltz), 14. Sergačov (Keller, Guenther), 39. Peterka (Cooley, Durzi). Brankári: Thompson - Vejmelka, strely na bránku: 25:23.
Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 3:2 po predĺžení (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 4. Samberg (Scheifele, Connor), 60. Perfetti (Scheifele, Stanley), 63. Scheifele (Samberg) – 19. Teräväinen (Nazar, Bedard), 41. Greene (Bedard, Rinzel). Brankári: Hellebuyck - Knight, strely na bránku: 32:20.
Calgary Flames - Dallas Stars 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Góly: 10. Frost (Coleman, Klapka) – 9. Steel (Duchene, Benn), 12. Benn (Duchene, Steel), 23. Bourque (Robertson, Johnston), 27. Steel (Duchene, Lindell), 29. Bastian (Lundkvist, Harley), 40. Johnston (Duchene, Robertson). Brankári: Wolf (27. Cooley) - DeSmith, strely na bránku: 21:35.
Edmonton Oilers - Ottawa Senators 5:4 po predĺžení (2:2, 0:2, 2:0 - 1:0)
Góly: 6. Draisaitl (Ekholm, Savoie), 17. Draisaitl, 42. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 59. Hyman (Draisaitl, Bouchard), 62. Bouchard (McDavid, Draisaitl) – 4. Cozens (Cousins, Chabot), 7. Batherson (Tkachuk, Stützle), 25. Batherson (Stützle), 26. Amadio (Jensen). Brankári: Ingram - Ullmark, strely na bránku: 37:21.
Minnesota Wild - Tampa Bay Lightning 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Góly: 4. Faber (Johansson, Boldy), 26. Zuccarello (Q. Hughes, Boldy), 38. Trenin (Zuccarello), 47. Q. Hughes, 57. Kaprizov – 36. Kučerov (Point, Guentzel). Brankári: Gustavsson - Vasilevskij, strely na bránku: 22:25
Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Góly: 25. Gauthier (LaCombe) – 12. Makar (Ničuškin, Nelson), 15. Nečas (Nelson, Makar), 36. Kelly (Makar, Drury), 45. Landeskog (MacKinnon), 51. Kelly (Drury, Kulak). Brankári: Dostál - Wedgewood, strely na bránku: 28:26.
San Jose Sharks - Montreal Canadiens 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)
Góly: 16. Graf (Smith, Celebrini), 31. Misa (Toffoli, Eklund), 39. Celebrini (Graf, Smith), 39. Wennberg (Sherwood), 44. Smith (Celebrini, Orlov), 57. Sherwood (Kurashev, Eklund), 60. Gaudette (Celebrini) – 7. Kapanen (SLAFKOVSKÝ, Matheson), 26. Danault, 46. Demidov (Hutson, Suzuki), 46. Newhook, 51. Newhook (Gallagher, Matheson). Brankári: Askarov - Dobeš, strely na bránku: 28:37
Slováci v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:31 0 1 1 -1 3 0
Šimon Nemec (New Jersey) 20:52 1 0 1 +2 2 0
Erik Černák (Tampa Bay) 15:37 0 0 0 -1 0 0
Martin Fehérváry (Washington) 20:41 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Prečítajte si tiež
Semifinále Španielskeho pohára odveta: Atletico Madrid s Hanckom postúpilo cez Barcelonu do finále