Pondelok 27.10.2025
Archív správ
27. októbra 2025
NHL: Nemec zažil prvý trojbodový večer v profilige: „Skvelý pocit“
Po deviatich odohraných dueloch má na konte sedem bodov za asistencie. Posunul sa na pozíciu najproduktívnejšieho Slováka doterajšieho priebehu súťaže.
Zdieľať
Slovenský hokejista Šimon Nemec zažil prvý trojbodový večer v zámorskej NHL. Dvadsaťjedenročný obranca sa troma asistenciami podieľal na víťazstve New Jersey nad Coloradom 4:3 po predĺžení, keď prihral aj na rozhodujúci presný zásah Jacka Hughesa. Z víťazstva sa tešili aj jeho krajania Samuel Honzek v drese Calgary a Erik Černák z Tampy Bay.
Nemec odohral duel s najvyššou minutážou v novom ročníku. Spôsobilo to zranenie obrancu Bretta Pesceho, ktorý odstúpil už v prvej tretine a zvyšok zápasu tak dohrali domáci iba s piatimi bekmi. Slovenský reprezentant strávil na ľade 23:35 min, čo bol spomedzi všetkých hráčov Devils tretí najvyšší ice-time. „Nebolo to ľahké, ale zvládli sme to. V jednom zápase to môžeme urobiť, veľmi nám pomohli aj útočníci. Sme skvelý tím a snažíme sa pomáhať jeden druhému,“ povedal Nemec pre klubovú televíziu.
Všetky jeho asistencie boli primárne. Nemec rozbehol gólovú akciu Jacka Hughesa v 10. minúte krížnou prihrávkou stredným pásmom. V prostrednej časti hry vysunul do samostatného úniku Connora Browna, ktorý nezaváhal. V predĺžení naservíroval víťazný gól Hughesovi po tom, ako dobre zapracoval v útočnom pásme. V rohu ihriska vyvinul tlak na duo Cale Makar a Martin Nečas, puk posunul Hughesovi, a ten rozhodol strelou švihom nad ľavé rameno brankára Trenta Minera. „Bola to skutočne dobrá hra od Nemca, ktorému sa podarilo získať puk naspäť a poslať mi ho na hokejku. Bolo to o tom byť v správnom čase na správnom mieste, mne už stačilo len rýchlo vystreliť,“ pochválil slovenského obrancu J. Hughes. „Ak zbadáte Jacka voľného, chcete mu len dať puk. Snažil som sa odviesť čo najlepšiu prácu a pomôcť tímu,“ povedal k rozhodujúcej situácii Nemec a k svojmu prvému trojbodovému zápasu dodal: „Je to skvelý pocit. Nesnažím sa však príliš na to sústreďovať, som šťastný, že sme vyhrali ôsmy zápas v rade. To je dôležitejšie.“
Nemec si pripísal aj dve plusky a Minera ohrozil dvoma strelami. Bol však na ľade aj pri inkasovanom góle z hokejky Brocka Nelsona na 3:3, ku ktorému prispel nedôsledným bránením. Dvadsaťjedenročný obranca má po deviatich odohraných dueloch na konte sedem bodov za asistencie a posunul sa na pozíciu najproduktívnejšieho Slováka doterajšieho priebehu súťaže. Predstihol päťbodového útočníka Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens. Devils zaknihovali ôsme víťazstvo v rade. „Podarilo sa nám zdolať skutočne vynikajúci tím. Majú vo svojom strede MacKinnona či Ničuškina, ktorí počas svojich striedaní vždy ukážu svoje umenie. My sme im dokázali odolať,“ pochvaľoval si dvojgólový J. Hughes, ktorý strelil už deviaty gól v predĺžení v kariére a v klubovom poradí ním predstihol na druhom mieste Scotta Niedermayera. Štatistiku vedie Patrik Eliáš s 16 víťaznými zásahmi v predĺžení.
Hráči Tampy Bay s Erikom Černákom zdolali Vegas 2:1 po predĺžení. Černák odohral pri tretej výhre Lightning v sezóne a druhej za sebou 17:41 minút a do štatistík si zapísal aj strelu na bránku, tri bodyčeky a dve zblokované strely. O triumfe rozhodol po 32 sekundách predĺženia Nikita Kučerov. Brandon Hagel otvoril skóre svojím prvým presným zásahom v sezóne a prihral na víťazný gól. Brankár „zlatých rytierov“ Carl Lindbom predviedol pri svojom debute v NHL 26 zákrokov. „Lindbom nás udržal v hre. Odchytal pekelne dobrý zápas, je to fajn chlapec a zjavne naozaj dobrý brankár. Bohužiaľ, nedokázali sme získať dva body,“ povedal pre nhl.com autor jediného gólu Vegas William Karlsson.
Calgary zvíťazilo nad New Yorkom Rangers 5:1 a dosiahlo premiérový triumf v riadnom hracom čase v novom ročníku. Ukončilo tak osemzápasovú sériu prehier. Honzek sa predstavil v druhom útoku domácich, odohral 15:05 minút, pripísal si plusový bod, raz vystrelil na bránku, rozdal tri hity a zablokoval dve strely. Slovenský útočník bol blízko k svojmu prvému gólu v prestížnej profilige. V polovici tretej tretiny sa v oslabení dostal do úniku s Joelom Farabeem, no trafil žŕdku. Jeho spoluhráč z útoku Blake Coleman dal dva góly, na oba mu prihral Mikael Backlund. „Úprimne, v uplynulých zápasoch sme hrali skutočne dobre, no nedokázali sme premeniť šance a boli sme nedisciplinovaní. Dnes sme tie veci napravili a poodrážalo sa k nám zopár pukov. Je to pekný pocit konečne zvíťaziť,“ tešil sa Coleman. Jediný gól Rangers dal nováčik Noah Laba, pre ktorého to bol premiérový zásah v súťaži.
San Jose uspelo na ľade Minnesoty 6:5 po predĺžení. O víťazstve Sharks rozhodol vo štvrtej minúte extra času Macklin Celebrini, ktorý predtým zaznamenal aj dve asistencie. William Eklund mal dva góly a asistenciu a nováčik Michael Misa strelil svoj prvý gól v profiligovej kariére. V domácom drese po tri asistencie nazbierali Brock Faber a Kirill Kaprizov. Hráči Wild prehrali tri stretnutia za sebou.
Na víťaznej vlne sa nesie Utah, ktorý zdolal domáci Winnipeg 3:2 a vyhral siedmy zápas v sérii. Víťazný gól „mamutov“ vsietil v 55. minúte Dylan Guenther. Hráči Los Angeles bodovali v piatom dueli za sebou, keď zvíťazili v Chicagu 3:1. Naopak Blackhawks prišli o päťzápasovú bodovú šnúru.
Dallas otočil súboj v Nashville, kde v polovici stretnutia prehrával 0:2, ale po troch strelených góloch za sebou napokon zvíťazil 3:2. Obrat zavŕšil presilovkovým gólom Mikko Rantanen, Jason Robertson dvakrát asistoval. Vancouver bez zraneného Quinna Hughesa zdolal Edmonton 4:3 po predĺžení a ukončil trojzápasovú sériu prehier. Hrdinom duelu bol Kiefer Sherwood, ktorý skóroval v riadnom hracom čase a potom sa postaral o víťazný gól v predĺžení. Brock Boeser zaznamenal gól a dve asistencie.
NHL - sumáre:
New Jersey Devils - Colorado Avalanche 4:3 pp (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 10. Gricjuk (Meier), 10. J. Hughes (NEMEC, Dillon), 33. Brown (NEMEC), 62. J. Hughes (NEMEC) - 13. Ničuškin (Makar, Olofsson), 18. MacKinnon (Lehkonen, Toews), 54. Nelson (Colton, Malinski). Brankári: Allen - Miner, strely na bránku: 24:24.
Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights 2:1 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 5. Hagel (Hedman, Guentzel), 61. Kučerov (Hagel) - 19. Karlsson (Smith, Theodore). Brankári: Vasilevskij - Lindbom, strely na bránku: 28:19.
Minnesota Wild - San Jose Sharks 5:6 pp (2:2, 0:2, 3:1 - 0:1)
Góly: 18. Johansson (Rossi, Faber), 18. Rossi (Kaprizov), 45. Hartman (Kaprizov, Faber), 49. Buium (Hartman, Trenin), 58. Eriksson Ek (Kaprizov, Faber) - 6. Eklund (Celebrini, Orlov), 14. Misa (Liljegren), 32. Eklund (Kurashev), 32. Reaves (Goodrow, Dellandrea), 48. Toffoli (Celebrini, Eklund), 64. Celebrini. Brankári: Wallstedt - Askarov, strely na bránku: 33:25.
Winnipeg Jets - Utah Mammoth 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Góly: 21. DeMelo (Morrissey, Connor), 36. Scheifele (Morrissey, Vilardi) - 31. Sergačov (Schmaltz), 32. Carcone (Yamamoto, Schmidt), 55. Guenther (Cooley, Peterka). Brankári: Hellebuyck - Vaněček, strely na bránku: 30:32.
Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly: 8. Bedard (Michejev) - 24. Laferriere (Perry, Danault), 25. Fiala (Clarke), 59. Armia (Kempe, Edmundson). Brankári: Söderblom - A. Forsberg, strely na bránku: 23:22.
Nashville Predators - Dallas Stars 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Góly: 9. Marchessault (O'Reilly, F. Forsberg), 28. Stastney (Evangelista, Barron) - 30. Bäck (Faksa, Harley), 37. Johnston (Robertson), 51. Rantanen (Bourque, Robertson). Brankári: Annunen - DeSmith, strely na bránku: 25:27.
Calgary Flames - New York Rangers 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Góly: 2. Kadri (Huberdeau, Hanley), 10. Bahl (Frost, Kadri), 33. Šarangovič (Zary, Farabee), 47. Backlund (Coleman), 55. Coleman (Backlund) - 10. Laba (Cuylle, Gavrikov). Brankári: Wolf - Šesťorkin, strely na bránku: 30:31.
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 4:3 pp (1:0, 2:1, 0:2 - 1:0)
Góly: 16. Boeser (Kane, M. Pettersson), 23. E. Pettersson (Hronek, Garland), 40. Sherwood (Boeser, E. Pettersson II), 62. Sherwood (Boeser, Garland) - 37. Draisaitl (Bouchard, Roslovic), 42. Roslovic (Podkolzin), 55. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins). Brankári: Demko - Pickard, strely na bránku: 27:29.
Slováci v akcii:
Šimon Nemec (New Jersey) 23:35 0 3 3 +2 2 0
Erik Černák (Tampa Bay) 17:41 0 0 0 0 1 0
Samuel Honzek (Calgary) 15:05 0 0 0 +1 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 27. októbru 2025:
Produktivita:
1. Jack Eichel (Vegas) 9 6 10 16
2. Nick Schmaltz (Utah) 10 7 9 16
3. Macklin Celebrini (San Jose) 9 6 9 15
4. William Nylander (Toronto) 8 3 11 14
5. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 9 2 12 14
6. Nathan MacKinnon (Colorado) 10 7 7 14
7. Kirill Kaprizov (Minnesota) 10 5 9 14
8. Mark Stone (Vegas) 6 2 11 13
9. Mark Scheifele (Winnipeg) 9 8 5 13
10. Dylan Larkin (Detroit) 9 6 7 13
............................................
112. Šimon NEMEC (New Jersey) 9 0 7 7
212. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 10 4 1 5
Najlepší strelci: 1. Scheifele, Jack Hughes (New Jersey) a Shane Pinto (Ottawa) po 8 gólov, 4. Schmaltz, MacKinnon, Leon Draisaitl (Edmonton), Cole Caufield (Montreal), Pavel Dorofejev (Vegas), Seth Jarvis (Vegas) a Logan Cooley (Utah) po 7, ..., 68. SLAFKOVSKÝ 4
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, kanadské body/
Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 27. októbru 2025:
1. Šimon Nemec (New Jersey) 9 0 7 7 +1 9 4
2. Juraj Slafkovský (Montreal) 10 4 1 5 +2 23 8
3. Martin Fehérváry (Washington) 9 1 3 4 +1 15 4
4. Samuel Honzek (Calgary) 8 0 1 1 -2 12 0
5. Erik Černák (Tampa Bay) 9 0 1 1 -4 5 6
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
