NHL: New Jersey poslalo skúseného brankára Schneidera na farmu

Tyler Bozak z Toronta v obkľúčení súperov Cory Schneider, Adam Larsson, Adam Henrique, Andy Greene. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Jersey 20. novembra (TASR) - Skúseného hokejového brankára Coryho Schneidera si z listiny nechránených hráčov nevybral žiaden klub NHL a tak ho vedenie New Jersey Devils poslalo na farmu do Binghamtonu. Tridsaťtriročný Američan sa bude snažiť nájsť stratenú formu v nižšej zámorskej súťaži AHL.Schneider má s "diablami" platný kontrakt do konca sezóny 2021/2022 s ročným platom 6 miliónov dolárov. V uplynulých rokoch laboroval so zranením bedrového kĺbu. V tejto sezóne nastúpil za Devils v piatich stretnutiach (0-4-1), inkasoval v priemere 4,59 gólu na zápas a mal 85,2-percentnú úspešnosť zákrokov.," citovala agentúra AP slová trénera Devils Johna Hynesa.