NHL: New Jersey prepustilo trénera Hynesa, tím prevzal Nasreddine

John Hynes, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

New York 4. decembra (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu New Jersey Devils prepustilo ešte pred utorňajším duelom NHL s Vegas Golden Knights (3:4) trénera Johna Hynesa.dočasne povedie jeho asistent Alain Nasreddine, ktorý debutoval práve v zápase spovedal pre nhl.com 44-ročný bývalý obranca Nasreddine ešte pred zápasom s Vegas.Hynes viedol Devils necelých päť sezón, počas ktorých mal bilanciu 150-159-45.uviedol generálny manažér New Jersey Ray Shero.Štyridsaťštyriročný Hynes skončil pri tíme po pondelňajšej vysokej prehre 1:7 na ľade Buffala Sabres. Pod vedením Hynesa sa Devils prebojovali do play off len raz, v roku 2018 vypadli v 1. kole Východnej konferencie s Tampou Bay Lightning. V uplynulých troch sezónach skončilina 27. a horšom mieste a dvakrát vyhrali draftovú lotériu. V roku 2017 si z prvého miesta vybrali Nica Hischiera, tento rok siahli po Jackovi Hughesovi.Hynes je tretí odvolaný tréner v tejto sezóne NHL. Predčasne skončili Mike Babcock v Toronte Maple Leafs a Bill Peters v Calgary Flames.Devils mali napriek veľkým očakávaniam slabý vstup do sezóny. Vo Východnej konferencii sú s bilanciou 9-14-4 na 15. mieste, celkovo im patrí 30. priečka.