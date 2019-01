NHL: New Jersey vyhralo v Pittsburghu, Philadelphia doma s Winnipegom

New Jersey Devils. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Výsledky:

Philadelphia - Winnipeg 3:1, Pittsburgh - New Jersey 3:6

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. januára (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NHL na ľade Pittsburghu Penguins 6:3 a ukončili tak trojzápasovú sériu prehier. Naopak, "tučniaci" si pripísali druhú za sebou a štvrtú z posledných piatich stretnutí."Diablov" potiahli najmä útočník Travis Zajac, ktorý strelil gól a pridal tri asistencie, a brankár Keith Kinkaid. Ten predviedol proti silnej ofenzíve domácich 37 úspešných zákrokov. New Jersey sa proti Penguins darí, v prebiehajúcej sezóne vyhrali všetky tri stretnutia, pričom dve hrali na ľade súpera.V druhom nočnom zápase si Philadelphia poradila doma s Winnipegom 3:1. Flyers potiahli za štvrtou výhrou v sérii góly Phila Varoneho, Travisa Konecneho a Jamesa van Riemsdyka. Pri všetkých štyroch triumfoch bol v bránke Carter Hart, ktorý proti Jets chytil 31 striel.