NHL: New Jersey zvíťazilo nad Los Angeles 4:3 pp, Tatar 1+1

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar zaznamenal gól a asistenciu a stal sa druhou hviezdou zápasu pri víťazstve New Jersey nad Los Angeles 4:3 po predĺžení. v zámorskej NHL.





O triumfe Devils rozhodol v 3. minúte predĺženia Dawson Mercer. New Jersey uspelo v treťom z uplynulých štyroch stretnutí a je na 3. mieste vo Východnej konferencii.Tatar sa presadil v 37. min, keď znížil na 1:2, v 43. min prihral na vyrovnávajúci gól Mercerovi na 2:2. V noci na piatok sa do kanadského bodovania zapísali aj dvaja slovenskí obrancovia, z víťazstva sa však netešili. Erik Černák asistoval pri prehre Tampy Bay s Buffalom doma 5:6 po predĺžení. Martin Fehérváry bol pri nezdare Washingtonu s Anaheimom 2:4 a pripísal si taktiež asistenciu. Capitals nepomohol ani návrat Alexandra Ovečkina a prehrali šiesty duel v sérii. Anaheim naopak šnúru šiestich prehier ukončil. V bránke New Yorku Rangers sa predstavil Jaroslav Halák, no jeho tím prehral v Detroite 1:4.

NHL - výsledky:



Columbus - Minnesota 0:2, New Jersey - Los Angeles 4:3 pp, Pittsburgh - Edmonton 2:7, Tampa Bay - Buffalo 5:6 pp, Washington - Anaheim 2:4, Detroit - New York Rangers 4:1, St. Louis - Vancouver 2:3 pp, Vegas - Calgary 4:3, Seattle - Boston 5:6, San Jose - Nashville 2:6