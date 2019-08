NHL: New York Islanders a Beauvillier sa dohdoli na novej zmluve

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. augusta (TASR) - Hokejový klub NHL New York Islanders a Anthony Beauvillier sa dohodli na novej zmluve. Dvadsaťdvaročný útočník bol obmedzený voľný hráč, v stredu súhlasil s novou zmluvou na dva roky. Finančné aspekty nezverejnili. V minulej sezóne odohral za "ostrovanov" 81 zápasov v základnej časti a nazbieral 28 bodov (18+10). V play off pridal osem štartov s bilanciou 1+1. Informoval o tom oficiálny web profiligy.