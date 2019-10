NHL: Nová sezóna aj s tromi duelmi v Európe a troma zimnými klasikami

Tréner Blues Craig Berube dvíha nad hlavu Stanley Cup po víťazstve v siedmom zápase finále play off NHL Boston Bruins - St. Louis Blues v Bostone 12. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zloženie NHL:

Východná konferencia



Atlantická divízia: Boston, Buffalo, Detroit, Florida, Montreal, Ottawa, Tampa Bay, Toronto



Metropolitná divízia: Carolina, Columbus, New Jersey, NY Islanders, NY Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington



Západná konferencia



Pacifická divízia: Anaheim, Calgary, Edmonton, Vegas, Los Angeles, Arizona, San Jose, Vancouver



Centrálna divízia: Chicago, Colorado, Dallas, Minnesota, Nashville, St. Louis, Winnipeg



Zoznam víťazov Stanleyho pohára - počet titulov v NHL (iba aktívne tímy):



24 - Montreal Canadiens

13 - Toronto Maple Leafs

11 - Detroit Red Wings

6 - Boston Bruins, Chicago Blackhawks

5 - Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins

4 - New York Islanders, New York Rangers

3 - New Jersey Devils

2 - Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers

1 - Anaheim Ducks, Carolina Hurricanes, Calgary Flames, Dallas Stars, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals, St. Louis Blues



Prehľad doterajších víťazov Stanleyho pohára podľa rokov

(v zátvorkách slovenskí držitelia):



2019 St. Louis Blues

2018 Washington Capitals

2017 Pittsburgh Penguins

2016 Pittsburgh Penguins

2015 Chicago Blackhawks (Marián Hossa)

2014 Los Angeles Kings (Marián Gáborík)

2013 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Michal Handzuš)

2012 Los Angeles Kings

2011 Boston Bruins (Zdeno Chára)

2010 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Tomáš Kopecký)

2009 Pittsburgh Penguins (Miroslav Šatan)

2008 Detroit Red Wings (Tomáš Kopecký)

2007 Anaheim Ducks

2006 Carolina Hurricanes

2005 výluka

2004 Tampa Bay Lightning (Martin Cibák)

2003 New Jersey Devils (Jiří Bicek)

2002 Detroit Red Wings

2001 Colorado Avalanche

2000 New Jersey Devils

1999 Dallas Stars

1998 Detroit Red Wings

1997 Detroit Red Wings

1996 Colorado Avalanche

1995 New Jersey Devils

1994 New York Rangers

1993 Montreal Canadiens

1992 Pittsburgh Penguins

1991 Pittsburgh Penguins

1990 Edmonton Oilers

1989 Calgary Flames

1988 Edmonton Oilers

1987 Edmonton Oilers

1986 Montreal Canadiens

1985 Edmonton Oilers

1984 Edmonton Oilers

1983 New York Islanders

1982 New York Islanders

1981 New York Islanders

1980 New York Islanders

1979 Montreal Canadiens

1978 Montreal Canadiens

1977 Montreal Canadiens

1976 Montreal Canadiens

1975 Philadelphia Flyers

1974 Philadelphia Flyers

1973 Montreal Canadiens

1972 Boston Bruins

1971 Montreal Canadiens

1970 Boston Bruins

1969 Montreal Canadiens

1968 Montreal Canadiens

1967 Toronto Maple Leafs

1966 Montreal Canadiens

1965 Montreal Canadiens

1964 Toronto Maple Leafs

1963 Toronto Maple Leafs

1962 Toronto Maple Leafs

1961 Chicago Black Hawks (Stan Mikita)

1960 Montreal Canadiens

1959 Montreal Canadiens

1958 Montreal Canadiens

1957 Montreal Canadiens

1956 Montreal Canadiens

1955 Detroit Red Wings

1954 Detroit Red Wings

1953 Montreal Canadiens

1952 Detroit Red Wings

1951 Toronto Maple Leafs

1950 Detroit Red Wings

1949 Toronto Maple Leafs

1948 Toronto Maple Leafs

1947 Toronto Maple Leafs

1946 Montreal Canadiens

1945 Toronto Maple Leafs

1944 Montreal Canadiens

1943 Detroit Red Wings

1942 Toronto Maple Leafs

1941 Boston Bruins

1940 New York Rangers

1939 Boston Bruins

1938 Chicago Black Hawks

1937 Detroit Red Wings

1936 Detroit Red Wings

1935 Montreal Maroons

1934 Chicago Black Hawks

1933 New York Rangers

1932 Toronto Maple Leafs

1931 Montreal Canadiens

1930 Montreal Canadiens

1929 Boston Bruins

1928 New York Rangers

1927 Ottawa Senators

1926 Montreal Maroons

1925 Victoria Cougars

1924 Montreal Canadiens

1923 Ottawa Senators

1922 Toronto St. Pats

1921 Ottawa Senators

1920 Ottawa Senators

1919 Toronto Arenas

1918 Toronto Arenas

1917 Seattle Metropolitans

1916 Montreal Canadiens

1915 Vancouver Millionaires

1914 Toronto Blueshirts

1913 Quebec Bulldogs

1912 Quebec Bulldogs

1911 Ottawa Senators

1910 Montreal Wanderers

1909 Ottawa Senators

1908 Montreal Wanderers

1907 Montreal Wanderers

1906 Montreal Wanderers

1905 Ottawa Silver Seven

1904 Ottawa Silver Seven

1903 Ottawa Silver Seven

1902 Montreal A. A. A.

1901 Winnipeg Victorias

1900 Montreal Shamrocks

1899 Montreal Shamrocks

1898 Montreal Victorias

1897 Montreal Victorias

1896 Montreal Victorias

1895 Montreal Victorias

1894 Montreal A. A. A.

1893 Montreal A. A. A.

New York 1. októbra (TASR) - Štyrmi zápasmi odštartuje v noci na štvrtok SELČ formálne 103. ročník zámorskej NHL. Výluka v sezóne 2004/2005 však spôsobila, že hrať sa bude reálne po 102. raz. Stanleyho pohár obhajujú hokejisti St. Louis Blues, ktorí v minulej sezóne vo finále play off zdolali v siedmich zápasoch Boston Bruins a získali svoj premiérový titul. Najprestížnejšia hokejová liga sveta bude mať opäť 31 účastníkov, na obzore je však ďalšia expanzia, k ligovému pelotónu sa od sezóny 2021/2022 pripojí klub zo Seattlu. Svoj názov oznámi najskôr na začiatku budúceho roka.Hrací formát sa nezmenil, naďalej platí, že v základnej časti (2. októbra 2019 - 4. apríla 2020) odohrá každý tím 82 zápasov. Začiatok play off je naplánovaný predbežne na 7. apríla, vyraďovačka potrvá do polovice júna. Pokračuje sa vo formáte so štyrmi divíziami (Centrálna, Pacifická, Atlantická a Metropolitná), pričom do play off postúpia po tri najlepšie mužstvá z každej divízie plus z oboch konferencií ešte aj ďalšie dva kluby s najvyšším počtom bodov. Každý klub bude mať počas sezóny jednu päťdňovú prestávku, počas ktorej mužstvo nemôže ani trénovať.Rada guvernérov schválila aj niekoľko zmien v pravidlách. Po novom bude platiť, že ak brankár dokázateľne úmyselne posunie svoju bránku pri útoku súperovho tímu, útočiacie mužstvo si pripíše gól. Ak k posunutiu bránky príde neúmyselne, bude nasledovať buly v útočnom pásme, pričom brániace sa mužstvo nebude môcť vystriedať hráčov. Ak puk opustí hraciu plochu v útočnom pásme, bude v ňom hra pokračovať vhadzovaním. Všetky vyššie tresty vrátane trestov za bitky budú podliehať videokonzultácii, po prezretí situácie na videu bude môcť rozhodca dokonca preklasifikovať trest na menší. Nebude ho môcť ale úplne zrušiť. Hráči, ktorí počas hry stratia prilbu, si ju musia hneď späť nasadiť, alebo zamieriť na striedačku.Okruh favoritov je ako vždy široký. Blues na čele s najužitočnejším hráčom play off Ryanom O'Reillym, kapitánom Alexom Pietrangelom čo brankárskou kométou Jordanom Binningtonom by radi zopakovali minulosezónny úspech. Obhajca trofeje má k dispozícii takmer identický káder, z hráčov základnej zostavy ho opustil iba útočník Pat Maroon, obranu vystužil Justin Faulk z Caroliny. Z klubov Západnej konferencie experti vysoko radia aj Vegas, San Jose či Nashville, ktorý ulovil Matta Duchenea, alebo Dallas, ktorý získal veteránov Joea Pavelského, Coreyho Perryho a Andreja Sekeru. Na Východe si hviezdami nabitý káder udržala Tampa Bay s Nikitom Kučerovom, Stevenom Stamkosom, Braydenom Pointom a Victorom Hedmanom. "Blesky" by radi napravili svoje nečakané vyradenie v 1. kole play off (s Columbusom 0:4 na zápasy). Vysoké ambície má opäť Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom, Toronto s Johnom Tavaresom, Austonom Matthewsom a Mitchom Marnerom, Pittsburgh s dvojicou Jevgenij Malkin, Sidney Crosby či Washington s Alexandrom Ovečkinom. Capitals v prvých troch zápasoch základnej časti nebudú môcť počítať s Jevgenijom Kuznecovom, ktorý dostal trest za užívanie kokaínu.Zaujímavé bude sledovať Floridu, ktorá na trhu s voľnými hráčmi ulovila brankára Sergeja Bobrovského, skúseného obrancu Antona Stralmana či Bretta Connollyho. NY Rangers posilnili svoj útok o najzvučnejšieho voľného hráča Artemija Panarina a svoje miesto by v ňom mal nájsť aj supertalentovaný fínsky mladík Kaapo Kakko. Do play off sa chcú vrátiť New Jersey Devils, ktorí draftovali z prvého miesta Jacka Hughesa a do tímu priviedli aj Nikitu Guseva, Waynea Simmondsa a renomovaného obrancu P.K. Subbana. O návrat na výslnie sa bude snažiť Edmonton s Connorom McDavidom, spoločne s Kučerovom hlavným adeptom na Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti. Málo sa bude naopak čakať od Ottawy, ktorá pokračuje v prestavbe kádra.Na striedačkách tímov sa udialo v lete sedem trénerských zmien. Nových kormidelníkov majú Anaheim (Dallas Eakins namiesto Randyho Carlylea), Buffalo (Ralph Krueger za Phila Housleyho), Edmonton (Dave Tippett za Kena Hitchcocka), Florida (Joel Quenneville za Boba Boughnera), Los Angeles (Todd McLellan za Willieho Desjardinsa), Ottawa (D.J. Smith za Marca Crawforda) a Philadelphia (Alain Vigneault za Scotta Gordona). Zmeny nastali aj vo vedeniach klubov, nových generálnych manažérov majú Detroit (Steve Yzerman), Edmonton (Ken Holland), Minnesota (Bill Guerin) a Vegas (Kelly McCrimmon).NHL pokračuje v organizovaní obľúbených zápasov pod holým nebom, uskutočnia sa dokopy tri zimné klasiky. Už v októbri (26.10.) sa na otvorenom Mosaic Stadium v Regine stretnú v rámci Heritage Classic Calgary s Winnipegom. Tradičný novoročný duel "Winter Classic" privíta tentoraz Cotton Bowl v Dallase, kde Stars narazia na Nashville. Vo februári (15.2.) sa v rámci Stadium Series stretnú hráči domáceho Colorada a Los Angeles na Falcon Stadium v Colorado Springs. Okrem toho sa tri duely základnej časti odohrajú na európskej pôde. Chicago a Philadelphia nastúpia na svoj prvý zápas v sezóne v piatok 4. októbra v pražskej O2 Aréne. V rámci NHL Global Series si vyskúšajú európsky ľad aj Buffalo a Tampa, 8. a 9. novembra odohrajú dve stretnutia v hale Ericsson Globe v Štokholme.Súťaž spestrí tradičný All Star víkend, ktorý sa uskutoční v Enterprise Center, domovskom štadióne úradujúceho šampióna St. Louis Blues. Exhibícia sa z minulosezónneho sobotňajšieho dátumu vráti späť na nedeľňajší termín, konkrétne na 26. január 2020.Po ekonomickej stránke sa lige darí, čo umožnilo zvýšiť platový strop z 79,5 na 81,5 milióna dolárov.