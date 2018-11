NHL: NY Rangers zdolali Vancouver, brankár Lundqvist má 437. víťazstvo

Brankár New Yorku Rangers Henrik Lundqvist. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 13. novembra (TASR) - Hokejisti New York Rangers zvíťazili v zápase NHL v noci na utorok na domácom ľade nad Vancouverom 2:1. Brankár Rangers Henrik Lundqvist kryl 25 striel a dosiahol už jeho 437. víťazstvo v profilige. Posunul sa ním na delené siedme miesto s Jacqueom Planteom v historických tabuľkách v počte vychytaných triumfov v NHL.Švédsky brankár tiež vytiahol dva skvelé zákroky v záverečných sekundách proti fínskemu nováčikovi Canucks Eliasovi Petterssonovi. Hostia síce viedli, ale 19-ročný český útočník Filip Chytil v druhej tretine vyrovnal a o šiestej výhre New Yorku v uplynulých siedmich duelov rozhodol 20-ročný útočník Brett Howden.Do Raleighu na ľad Caroliny sa emotívne vrátil v drese Chicaga bývalá opora Hurricanes brankár Cam Ward, ale náladu mu pokazil gólom v predĺžení Fín Sebastian Aho a domáci tak vyhrali 3:2. Blackhawks sa nedarí, keď prehrali už ôsmykrát za sebou. Columbus uspel na ľade Dallasu 2:1, bodoval už v piatom stretnutí v sérii a potvrdil post lídra Metropolitnej divízie.