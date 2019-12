NHL: NY Rangers zvíťazili vo Vegas, Scheifele rozhodol o triumfe Jets

Útočníkovi Rangers Derekovi Stepanovi (vľavo) gratulujú spoluhráči Marc Staal (v strede) a Dan Girardi (vpravo) ku gólu v zápase zámorskej NHL New York Rangers - Columbus Blue Jackets 4. apríla 2016 v Columbuse. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:



Winnipeg - Anaheim 3:2, Florida - San Jose 5:1, Chicago - Arizona 3:4 pp a sn, Vegas - New York Rangers 0:5, Edmonton - Buffalo 2:3 pp

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. decembra (TASR) - Hokejisti New York Rangers zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na pondelok na ľade Vegas Golden Knights 5:0 aj vďaka ruskému brankárovi Aleksandrovi Georgieovi, ktorý zlikvidoval všetkých 38 striel domácich. Dvadsaťtriročný brankár zaznamenal druhý shutout v sezóne a štvrtý v kariére.Winnipeg Jets doma zdolal Anaheim Ducks 3:2 vďaka dvom gólom Marka Scheifeleho, ktorý duel rozhodol víťazným zásahom v presilovke v závere tretej tretiny. Bol to pre neho zároveň jubilejný 400. bod v NHL.