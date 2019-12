NHL: Obranca Holl predĺžil kontrakt s Maple Leafs do roku 2023

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 31. decembra (TASR) - Vedenie klubu NHL Toronto Maple Leafs podpísalo nový trojročný kontrakt s obrancom Justinom Hollom. Dvadsaťsedemročný americký hokejista by si mal celkovo polepšiť o šesť miliónov dolárov, v tíme by mal zostať do roku 2023.V prebiehajúcom ročníku nastúpil Holl v 28 zápasoch NHL, v ktorých strelil gól a pridal desať asistencií. Do profiligy si ho vybralo Chicago Blackhawks v 2. kole draftu v roku 2010. Informáciu priniesol portál nhl.com.