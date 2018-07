NHL: Ottawa ponúkla Karlssonovi nový kontrakt

Erik Karlsson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ottawa 2. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators dal kapitánovi Erikovi Karlssonovi ponuku na predĺženie kontraktu. Ak sa dvadsaťosemročný švédsky obranca v priebehu nasledujúcej sezóny s tímom nedohodne, stane sa po nej neobmedzeným voľným hráčom.povedal generálny manažérPierre Dorion. Podmienky novej zmluvy ani jej dĺžku však nezverejnil.Karlsson nastupuje do posledného roku z kontraktu na sedem rokov na 6,5 milióna dolárov za sezónu, ktorý podpísal v júni 2012. Ottawa si ho vybrala v 1. kole z celkového 15. miesta draftu 2008, o rok neskôr prišiel do NHL a odvtedy patrí k lídrom tímu. Uplynulé štyri sezóny nosil na drese kapitánske "C" a v sezónach 2011/2012 a 2014/2015 získal prestížnu Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu súťaže. V minulom ročníku odohral 71 duelov a nazbieral 62 bodov (9+53). Dokopy má v základnej časti na konte 627 zápasov s bilanciou 126 gólov a 392 asistencií. V 48 stretnutiach play off pridal 37 bodov (6+31). V uplynulých piatich sezónach bol najproduktívnejší hráč Ottawy, alebo sa delil o prvé miesto.O Karlssona je nesmierny záujem naprieč celou NHL. Interes otvorene prejavili vo Vegas. Golden Knights už mali o jeho príchode údajne aj rokovať, záujem majú tiež Edmonton Oilers, San Jose Sharks, Carolina Hurricanes, Tampa Bay Lightning či Washington Capitals.