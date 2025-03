NHL: Ovečkin neskóroval, ale zorganizoval netradičnú rozlúčku s Fleurym (video)

Ruský hokejista Alexander Ovečkin neskóroval na ľade Minnesoty, kde jeho Washington prehral v zápase NHL 2:4. Tridsaťdeväťročný útočník sa tak nepriblížil k prekonaniu rekordu Waynea Gretzkého, na ktorý potrebuje streliť ešte šesť gólov, ale napokon sa stal jednou z ústredných postáv. Kapitán Capitals po zápase zorganizoval na ľade symbolickú rozlúčku v znamení podania rúk s brankárom Wild Marcom-Andrem Fleury, ktorý po sezóne končí úspešnú kariéru.



V NHL nie je tradíciou, že si hráči po zápase podávajú ruky a po prehre 2:4 sa Capitals aj s Martinom Fehérvárym pomaly uberali do útrob štadióna. Ovečkin však svojich spoluhráčov zastavil, vrátil ich z tunela, aby vzdali poctu Fleurymu. Bol to totiž posledný zápas v základnej časti medzi Minnesotou a Washingtonom a keďže oba tímy pôsobia v iných konferenciách, stretnúť sa už môžu teoreticky len vo finále.



Fleury, ktorý už dávnejšie oznámil, že 21. sezóna v NHL bude jeho posledná, v zápase nechytal a v bránke bol Filip Gustavsson. Ovečkin a Fleury sa veľmi často stretávali počas 13 sezón, keď bol kanadský brankár v Pittsburghu a medzi Capitals a Penguins bola veľká rivalita. Ovečkin strelil Fleurymu 28 gólov v 47 zápasoch, žiadneho brankára viackrát neprekonal. „Odohrali proti sebe veľa zápasov a navzájom sa rešpektujú. Bolo to pekné gesto od Oviho,” povedal podľa sportsnet.ca tréner Washingtonu Spencer Carbery.



Štyridsaťročný Fleury je známy svojou nekonfliktnou povahou a v každom z tímov, kde pôsobil patril k obľúbeným hráčom. „Všade kde prídeme vidíte transparenty s jeho menom. Každý miluje hrať s ním a súperi milujú hrať proti nemu. Myslím, že nikto o ňom nemôže povedať ani jedno zlé slovo,” dodal Gustavsson.