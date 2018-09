NHL: Pacioretty predĺžil zmluvu s Vegas až do roku 2023

Max Pacioretty, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Vegas 11. septembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Vegas Golden Knights predĺžil zmluvu s útočníkom Maxom Paciorettym o ďalšie štyri roky až do konca sezóny 2022/2023. Stalo sa tak necelý deň po jeho angažovaní z Montrealu Canadiens výmenou za Slováka Tomáša Tatara, mladíka Nicka Suzukiho a výber v 2. kole draftu v roku 2019.Paciorettymu terajší kontrakt vyprší na konci novej sezóny, jeho štvorročné predĺženie prinesie krídelníkovi 28 miliónov amerických dolárov (priemerne sedem miliónov na sezónu). "Dokáže dať gól, je to produktívny hráč. Do tímu prinesie rýchlosť, jednoducho sa k nám hodí. Môžeme ho využiť v rôznych situáciách," uviedol generálny manažér Vegas George McPhee.Dvadsaťdeväťročný Pacioretty doteraz počas celej svojej desaťročnej kariéry v NHL hral iba za Montreal a od septembra 2015 pôsobil v tíme v pozícii kapitána. Canadiens si ho vybrali v prvom kole draftu 2007 z 22. priečky. V profilige má na konte dokopy 626 duelov a 448 bodov (226+222), vo vyraďovačke nazbieral 19 bodov (10+9) v 38 stretnutiach.