NHL: Panarin podpísal zmluvu s NY Rangers

Na archívnej snímke hokejista Artemij Panarin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. júla (TASR) - Boj o ruského hokejistu Artemija Panarina vyhral New York Rangers. Dvadsaťsedemročný krídelník krátko pod otvorení trhu s voľnými hráčmi v zámorskej NHL podpísal s "jazdcami" sedemročnú zmluvu v celkovej hodnote 81,494 milióna dolárov. Informáciu priniesol portál tsn.ca.Panarin v priemere zarobí 11,642 mil. USD za sezónu, čím sa zaradí k najlepšie plateným hráčom súťaže. Ruský útočník má za sebou štyri sezóny v NHL, prvé dve odohral v Chicagu, ktoré ho v roku 2017 nečakane vymenilo do Columbusu za Brandona Saada. V minulom ročníku si vylepšil svoje profiligové maximum na 87 bodov (28+59) v 79 dueloch základnej časti.Po konci ročníka sa rozhodol v tíme Blue Jackets nepokračovať a okúsil trh s voľnými hráčmi. Lákala ho Florida, intenzívny záujem mali NY Islanders, no Panarin ako najväčšia ryba na voľnom trhu napokon uviazol v sieti Rangers, ktorí chcú okolo neho vystavať celý útok.