NHL: Pánik sa vrátil do zostavy Washingtonu, Carolina zničila Ottawu

NHL - výsledky:



Washington - Arizona 3:4 pp a sn

Carolina - Ottawa 8:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik sa po desaťzápasovej absencii vrátil do zostavy Washingtonu, jeho tím ale prehral v zámorskej NHL doma s Arizonou 3:4 po nájazdoch.Pánik absentoval od 16. októbra, keď sa v dueli s Torontom nešťastne zrazil so spoluhráčom Jonasom Siegenthalerom a zranil si rameno. Na ľad sa vrátil v zápase proti svojmu bývalému klubu, odohral 10:47 min a pripísal si plusový bod. Washington zmazal trojgólové manko a vynútil si predĺženie a nájazdy, v nich sa ale presadili iba dvaja hráči z Arizony - Nick Schmaltz a Conor Garland.Carolina si doma poradila s Ottawou 8:2 a prerušila štvorzápasovú sériu prehier. Sebastian Aho dal dva góly a Joel Edmundson si pripísal gól a dve asistencie.