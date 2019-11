NHL: Pánik začal opäť trénovať, mohol by stihnúť zápas s Arizonou

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik začal opäť trénovať. Útočník Washingtonu Capitals sa zranil 16. októbra v zápase NHL s Torontom Maple Leafs, keď sa nešťastne zrazil so spoluhráčom.Podľa CBS Sports by mohol byť k dispozícii 11. novembra a mal by stihnúť duel so svojím bývalým klubom Arizonou Coyotes.