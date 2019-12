NHL: Pánikov štvrtý gól v sezóne, Tatar s asistenciou

Hráč Washington Capitals Richard Pánik. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

CAROLINA HURRICANES - WASHINGTON CAPITALS 6:4 (1:0, 3:2, 2:2)



Góly: 11. Wallmark (Niederreiter, Dzingel), 21. Foegele (Staal, Slavin), 26. Hamilton (Foegele), 34. Foegele (Martinook, Fleury), 44. Nečas (Haula, Dzingel), 56. Svečnikov - 24. Dowd (Carlson, Hathaway), 30. Ovečkin (Orlov, Eller), 42. Kuznecov (Bäckström, Carlson), 59. PÁNIK (Gudas, Hagelin).

Brankári: Mrázek - Holtby

Strely na bránku: 29:29

18 680 divákov.



DALLAS STARS - COLORADO AVALANCHE 3:2 pp a sn (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 2. Seguin (Radulov, Klingberg), 42. Gurianov (Klingberg, Hintz), rozh. nájazd Pavelski - 19. Compher (Jost, Nieto), 28. Cole (Nieto, Johnson).

Brankári: Bishop - Grubauer

Strely na bránku: 40:43

18 532 divákov.



FLORIDA PANTHERS - DETROIT RED WINGS 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)



Góly: 3. Dadonov (Huberdeau, Hoffman), 22. Connolly (Barkov, Trocheck), 27. Hoffman (Boyle, Vatrano), 27. Toninato, 54. Stralman (Hoffman, Barkov) - 10. Helm (Zadina), 11. Larkin (Athanasiou, Daley), 21. Nielsen (Nemeth), 56. Glendening (Hronek, Larkin).

Brankári: Driedger - Howard

Strely na bránku: 30:39

17 731 divákov.



PITTSBURGH PENGUINS - NASHVILLE PREDATORS 6:4 (3:0, 1:3, 2:1)



Góly: 1. Rust (Guentzel, Malkin), 2. Kahun (Galchenyuk, Riikola), 10. Letang (Malkin, Rust), 29. Galchenyuk (Marino, Riikola), 59. Guentzel (Malkin, Rust), 60. Rust - 25. Arvidsson (Järnkrok, Josi), 37. Smith (Blackwell, Josi), 40. Granlund (Duchene, Forsberg), 49. Granlund (Duchene, Josi).

Brankári: Murray - Saros (10. Rinne)

Strely na bránku: 36:48

18 628 divákov.



TAMPA BAY LIGHTNING - MONTREAL CANADIENS 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)



Góly: 20. Killorn (McDonagh, Stamkos), 22. Stamkos (Hedman, Killorn), 25. Stephens (Hedman, Vasilevskij), 32. Killorn (Cirelli, Hedman), 41. Cirelli (Hedman) - 3. Kotkaniemi, 10. Domi (Suzuki, Petry), 33. Chiarot (Gallagher, Danault), 59. Weal (TATAR, Gallagher).

Brankári: Vasilevskij - Price

Strely na bránku: 30:43

19 092 divákov.



TORONTO MAPLE LEAFS - NEW YORK RANGERS 4:5 pp (1:2, 1:2, 2:0 - 0:1)



Góly: 5. Nylander (Tavares, Matthews), 28. Matthews (Marner), 47. Engvall (Barrie, Kapanen), 60. Matthews (Nylander, Barrie) - 2. Howden (Strome, Trouba), 8. Strome (Panarin), 25. Strome (Panarin, Fast), 38. Zibanejad (Kreider), 61. DeAngelo (Panarin, Strome).

Brankári: Andersen - Georgiev

Strely na bránku: 47:37

19 942 divákov.



VANCOUVER CANUCKS - LOS ANGELES KINGS 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)



Góly: 11. Virtanen, 20. Motte (Pettersson, Edler), 48. Pettersson (Miller, Boeser) - 32. Kopitar (Iafallo, Walker), 47. Toffoli (Kopitar, MacDermid).

Brankári: Markström - Quick

Strely na bránku: 26:51

18 837 divákov.



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - ARIZONA COYOTES 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)



Góly: 10. Stone (Tuch, Pacioretty), 16. Stone (Pacioretty, Theodore), 21. Stephenson (Theodore), 22. Šťastný (Marchessault, Theodore) - 14. Grabner (Ekman-Larsson, Garland).

Brankári: Fleury - Raanta (22. Hill)

Strely na bránku: 36:28

18 461 divákov.



SAN JOSE SHARKS - PHILADELPHIA FLYERS 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)



Góly: 10. Ferraro (Goodrow), 23. Kellman (Šimek, Ferraro), 30. Meier (Burns, Dillon), 42. Meier (Kane, Goodrow), 53. Meier (Kane, Goodrow), 58. Marleau (Sörensen, Thornton) - 41. Provorov (Giroux, Konecny). Brankári: Jones - Hart

Strely na bránku: 29:27

16 819 divákov.

Slováci v akcii:



Richard Pánik (Washington) 12:18 1 0 1 +1 2 0



Tomáš Tatar (Montreal) 20:53 0 1 1 0 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 19:27 0 0 0 0 0 0



Andrej Sekera (Dallas) 12:07 0 0 0 0 0 0



Martin Marinčin (Toronto) 16:11 0 0 0 0 2 4



pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty

New York 29. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik strelil v noci na nedeľu svoj štvrtý gól v sezóne NHL, ani ten však nezabránil prehre jeho Washingtonu na ľade Caroliny 4:6.Gól z 59. minúty pôvodne pripísali českému obrancovi Radkovi Gudasovi, opakované zábery ale ukázali, že jeho delovku ešte pred bránkou tečoval 28-ročný slovenský útočník. Presný zásah už len zmiernil prehru Capitals, pre Pánika to bol šiesty bod (4+2) v tomto ročníku.Najvýraznejšie sa pod víťazstvo Hurricanes podpísal štvorbodový Warren Foegele (2+2).povedal pre nhl.com tréner Caroliny Rod Brind'Amour.Na 2:3 z pohľadu Capitals znížil v polovici duelu Alexander Ovečkin. Kapitán Washingtonu strelil svoj 256. presilovkový gól, čím prekonal zápis Fína Teemu Selänneho a dostal sa na tretie miesto v historických tabuľkách. Viac gólov v početnej výhode strelili už len Brett Hull (265) a Dave Andreychuk (274).Washington hral druhý zápas bez chorého obrancu Michala Kempného, navyše pre zranenie nedohral duel ani ďalší zadák Christian Djoos, čo dáva nádej Martinovi Fehérvárymu na návrat do NHL. Mladý slovenský obranca odohral v úvode sezóny svoje prvé tri zápasy v NHL, potom putoval na farmu do Hershey. Washingtonu chýbal pre zranenie aj útočník Tom Wilson.Bodoval aj najproduktívnejší Slovák Tomáš Tatar, ktorý zaznamenal jednu asistenciu, no jeho Montreal prehral na ľade Tampy Bay 4:5. Bol to pre neho 33. bod (15+18) v 38. zápase sezóny.V drese Lightning sa z víťazstva tešil obranca Erik Černák, ktorý nebodoval a v závere si nešťastne zrazil puk do vlastnej siete. Canadiens mali výborný vstup do zápasu, keď v polovici prvej tretiny viedli 2:0, pričom domácich prestrieľali v pomere 17:0. Tampa však otočila na 4:2. Gólom a asistenciou sa blysol kapitán "bleskov" Steven Stamkos a zaznamenal jubilejný 800. bod v NHL. V 779 zápasoch má bilanciu 407+393.povedal Stamkos.Štyri asistencie zaznamenal obranca Lightning Victor Hedman. Tatar zaznamenal asistenciu v závere duelu, keď v presilovke Canadiens, ktorí hrali navyše aj bez brankára, našiel spoza bránky Jordana Weala a ten aj s prispením Černákovej korčule znížil minútu a 28 sekúnd pred koncom na 4:5. Montreal tak dostal nádej na zvrat, ale nepodarilo sa mu vyrovnať.Tatar bol na ľade takmer 21 minút, okrem asistencie zaznamenal dve strely a dva "hity". Černák odohral 19 minút a 27 sekúnd a pripísal si dva "hity".V ďalšom zápase si Dallas v zostave s Andrejom Sekerom poradil doma s Coloradom 3:2 po samostatných nájazdoch. Hrdinom "hviezd" bol brankár Ben Bishop, ktorý zlikvidoval 41 striel súpera a v nájazdoch ho neprekonali Nathan MacKinnon ani Mikko Rantanen. Za Dallas sa v nájazdoch presadili Joe Pavelski a navrátilec do zostavy Alexander Radulov.povedal Pavelski. Sekera odohral najmenej zo všetkých šiestich obrancov Dallasu, na ľade bol len 12 minút a 7 sekúnd. Do štatistík sa zapísal "hitom" a jednou zblokovanou strelou.Toronto po dlhom čase v zostave aj s obrancom Martinom Marinčinom získalo bod po tom, čo podľahlo New Yorku Rangers 4:5 po predĺžení. Víťazná šnúra Maple Leafs sa tak skončila po šiestich dueloch. Marinčin nastúpil na miesto Jakea Muzzina, ktorý pre zlomenú nohu bude chýbať Torontu niekoľko týždňov.Dvadsaťsedemročný slovenský obranca, ktorý putuje medzi NHL a farmou, nastúpil v profilige prvýkrát od 2. novembra. Vo svojom ôsmom zápase v tejto sezóne NHL odohral 16 minút a 11 sekúnd, v závere druhej časti inkasoval štyri trestné minúty po šarvátke s Ryanom Stromeom.Toronto vyrovnalo z 2:4 na 4:4, ale o víťazstve "jazdcov" rozhodol v predĺžení obranca Tony DeAngelo. Okrem Muzzina chýbal Torontu aj útočník Iľja Michejev, ktorý je po operácii zápästia.San Jose rozdrvilo Philadelphiu 6:1 a zastavilo tak sériu prehier, ktorá trvala štyri zápasy. V drese Sharks zažiaril Timo Meier, švajčiarsky krídelník strelil svoj prvý hetrik v kariére a pridal k nemu aj jednu asistenciu. Veterán Sharks Joe Thornton zaznamenal 1079. asistenciu v kariére a v historických tabuľkách sa dotiahol na siedmeho Adama Oatesa. Svoje prvé góly v NHL strelili Mario Ferraro a Joel Kellman.Ďalší zápis do histórie zaznamenal Marc-Andre Fleury. Brankár Vegas vychytal v súboji s Arizonou (4:1) 454. víťazstvo v kariére a dotiahol sa v tejto štatistike na Curtisa Josepha, s ktorým okupuje šieste miesto. Na Henrika Lundqvista z New Yorku Rangers, ktorému patrí piata priečka, stráca Fleury štyri víťazstvá.Detroit viedol na ľade Floridy 3:1, ale nezastavil sériu prehier a z duelu odchádzal zdolaný piatykrát za sebou. Panthers otočili duel v druhej tretine, keď v priebehu deviatich sekúnd skórovali Mike Hoffman a Dominic Toninato a dostali svoj tím do vedenia 4:3. "Panterom" sa darí, vyhrali štvrtý z uplynulých piatich duelov.O víťazstve Pittsburghu nad Nashvillom rozhodol 68 sekúnd pred koncom Jake Guentzel, keď v presilovke zlomil nerozhodný stav a poslal "tučniakov" do vedenia 5:4. Triumf potvrdil do prázdnej bránky Bryan Rust a zavŕšil tak vydarený štvorbodový večer (2+2). Brankár Matt Murray chytil 44 striel a zaznamenal len druhé víťazstvo od 9. novembra.V bránke Vancouveru "čaroval" Jacob Markström, keď v zápase s Los Angeles (3:2) zaznamenal 49 zákrokov a vytvoril si kariérne maximum. Švéd nastúpil v bránke Canucks v deviatom zápase za sebou a tešil sa zo 100. víťazstva v kariére. O víťazstve Canucks rozhodol Elias Pettersson, ktorý skóroval len 19 sekúnd po tom, ako Tyler Toffoli vyrovnal na 2:2.