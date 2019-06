NHL: Philadelphia si upísala Hayesa na sedem rokov a získala Brauna

Na archívnej snímke v bielom Kevin Hayes. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Philadelphia 19. júna (TASR) - Americký hokejista Kevin Hayes a klub NHL Philadelphia Flyers sa dohodli na podmienkach sedemročnej zmluvy v celkovej hodnote 50 miliónov dolárov. Informoval o tom portál Sportsnet.ca, "letci" podpis kontraktu zatiaľ oficiálne nepotvrdili.Flyers získali Hayesa na začiatku júna z Winnipegu výmenou za voľbu v 5. kole tohtoročného draftu. Dokázali si ho napokon upísať ešte pred 1. júlom, keď by sa stal neobmedzeným voľným hráčom. Dvadsaťsedemročný center si finančne polepší, v minulej sezóne poberal plat 5,175 mil. USD, nový kontrakt mu vynesie ročne v priemere 7,14 mil. dolárov. Vo Philadelphii sa stane tretím najlepšie plateným hráčom po kapitánovi Claudeovi Girouxovi (8,275 mil.) a Jakubovi Voráčkovi (8,25 mil.). Hayes odohral v základnej časti uplynulej sezóny 71 zápasov, v ktorých strelil 19 gólov a nazbieral 54 bodov. V šiestich dueloch play off si pripísal tri body.Manažment "letcov" je v týchto dňoch mimoriadne aktívny, okrem Hayesa získal aj obrancu Justina Brauna zo San Jose. "Žralokom" zaň poslal voľbu v 2. kole tohtoročného draftu a v 3. kole budúcoročného draftu. Tridsaťdvaročný bek, ktorý má ešte rok platnú zmluvu na 3,8 milióna dolárov, si v uplynulej sezóne pripísal 16 bodov (2+14) v 78 zápasoch základnej časti a jednu asistenciu v 20 dueloch play off. Predtým Flyers získali z Washingtonu ďalšieho obrancu Matta Niskanena výmenou za Čecha Radka Gudasa.