NHL: Pittsburgh s piatou prehrou v rade, podľahol Washingtonu

Americký hokejista T.J. Oshie, archívna snímka.

Sumáre NHL:



WASHINGTON CAPITALS - PITTSBURGH PENGUINS 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)



Góly: 28. Ovečkin (Carlson, Bäckström), 59. Oshie (Carlson, Kuznecov) - 13. Crosby (Johnson). Brankári: Holtby - DeSmith, strely na bránku: 22:45, 18.506 divákov.



COLORADO AVALANCHE - NASHVILLE PREDATORS 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)



Góly: 28. Calvert (Girard, MacKinnon) - 14. Sissons (Bonino, Ekholm), 18. Sissons (Josi, Bonino), 40. Sissons (Turris, Fiala), 58. Hartman (Bonino, Subban). Brankári: Varlamov - Rinne, strely na bránku: 25:34, 16.923 divákov.



ANAHEIM DUCKS - CALGARY FLAMES 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)



Góly: 9. Silfverberg (Cogliano, Larsson), 12. Henrique (Manson, Aberg), 47. Getzlaf (Rakell, Fowler) – 18. Tkachuk (Lindholm, Giordano), 47. Jankowski. Brankári: Miller - Smith, strely na bránku: 24:39, 16.461 divákov.





Slovák v akcii:



Marko Daňo (Colorado) 06:59 0 0 0 -1 1 0



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 8. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zdolali v noci na štvrtok v zámorskej NHL na domácom ľade Pittsburgh Penguins 2:1. O triumfe obhajcu titulu rozhodol gól T.J. Oshieho 74 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Penguins utrpeli piatu prehru za sebou."Tučniaci" viedli od 13. minúty po presilovkovom góle Sidneyho Crosbyho, v druhej tretine sa o vyrovnanie postaral takisto v početnej výhode Alexander Ovečkin. Kapitán Washingtonu strelil už svoj 235. presilovkový gól v profiligovej kariére a osamostatnil sa na ôsmom mieste historickej tabuľky, keď sa odpútal od legendárneho Marcela Dionnea. Pre ruského kanoniera to bol 12. presný zásah v sezóne a vyrovnal sa ním na čele poradia strelcov Čechovi Davidovi Pastrňákovi z Bostonu. Víťazný gól "Caps" vsietil Oshie, ktorý sa tak športovo pomstil za zákrok Jevgenija Malkina. Center hostí v 44. minúte ramenom trafil Oshieho do hlavy a poslal ho do šatne. Tam domáci krídelník absolvoval vyšetrenie pre podozrenie z otrasu mozgu, po negatívnom výsledku sa vrátil do hry a v druhom striedaní po návrate rozhodol. Malkin dostal trest na 5 minút + DKZ.Oshie duel na pár okamihov opustil už počas prvej tretiny, keď mu museli zošiť ranu nad ľavým okom po zásahu zdvihnutou hokejkou súpera. "citoval Oshieho oficiálny web NHL.povedal Oshieho spoluhráč Nicklas Bäckström.V ďalšom dueli Colorado podľahlo doma Nashvillu 1:4. Víťazstvo Predators zariadil hetrikom Colton Sissons. Slovenský útočník Marko Daňo odohral v drese Avalanche takmer sedem minút, zaznamenal jednu strelu a jeden mínusový bod. Nick Bonino zaznamenal tri asistencie, fínsky brankár "predátorov" Pekka Rinne mal 24 úspešných zákrokov. Predators vyhrali štvrtýkrát za sebou a v tejto sezóne triumfovali vo všetkých siedmich dueloch na klziskách súperov. Proti Avalanche sa im v základnej časti darí, zdolali ich už desiatykrát v sérii.