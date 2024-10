NHL: Pospíšil prihral na víťazný gól Calgary v Edmontone

Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil asistoval na víťazný gól hráčov Calgary, ktorí v noci na pondelok vyhrali na ľade Edmontonu 4:1. Bodoval aj v treťom zápase novej sezóny NHL a na konte má päť bodov za gól a štyri asistencie. Flames zvíťazili vo všetkých troch dueloch, finalista vlaňajšej sezóny Edmonton naopak začal ročník troma prehrami so skóre 3:15 a je na poslednom mieste v Západnej konferencii.





Pospíšil nastúpil na centri tretej formácie s Jonathanom Huberdeauovom a Anthonym Manthom, ktorý v 48. minúte dorazil jeho strelu za chrbát brankára Stuarta Skinnera a získal svoj 300. bod v základnej časti (144+156) Calgary prehrávalo od 2. minúty 0:1, keď Jeff Skinner strelil svoj prvý gól v drese Oilers. Flames vyrovnali v prostrednej časti na 1:1 a troma gólmi v tretej tretine zavŕšili tretie víťazstvo v sezóne. Pospíšil sa prezentoval aj piatimi hitmi, čo bolo najviac zo všetkých hráčov a odohral 13:48 minúty. Jeho krajan Samuel Honzek začal duel na ľavom krídle prvej formácie s Nazemom Kadrim a Andrejom Kuzmenkom. Nebodoval ani vo svojom treťom zápase nováčikovskej sezóny, mal v ňom dve strely na bránku a na ľade strávil celkovo 11:24 minút. Opäť tak klesol jeho "icetime," ktorý bol v prvom zápase sezóny 13:11 min a v druhom 12:43.Hráčom i fanúšikom Edmontonu pripomína nevydarený štart minulú sezónu. V nej síce po dvoch prehrách v úvodných zápasoch dosiahli prvé víťazstvo, no celkovo zvíťazili iba v jednom z úvodných siedmich duelov, resp. v dvoch z dvanástich. Napokon sa, po výmene trénera, výsledkovo dvihli natoľko, že sa dostali až do finále. "Keď máte takú sezónu, akú sme my mali vlani, tak čelíte vysokým očakávaniam. Nemyslím si však, že súčasná situácia je dôvod na zúfalstvo," uviedol tréner Kris Knoblauch. Na jediný gól "olejárov" v prvej "bitke o Albertu" v sezóne 2024/2025 prihral kapitán Connor McDavid. Po troch zápasoch má na konte len dva body za asistencie. "Všetci musíme hrať lepšie. V prvom rade musím začať od seba," skonštatoval útočník, ktorému chýba 16 bodov k dosiahnutiu tisícbodovej méty v základnej časti.Flames patria k piatim tímom Západnej konferencie, ktoré zvíťazili vo všetkých troch stretnutiach doterajšieho priebehu sezóny. V priebežnej tabuľke sú za jej lídrom Winnipegom a pred Vegas a Dallasom. Tieto tri tímy triumfovali aj v noci na pondelok.Jets potvrdili výbornú defenzívu a Minnesotu zdolali na domácom ľade 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v presilovke Kyle Connor. Kapitán Mark Scheifele skóroval vo všetkých troch dueloch sezóny a so šiestimi bodmi za štyri góly a dve asistencie je na druhom mieste kanadského bodovania súťaže. Winnipeg inkasoval v troch dueloch iba dva góly.Spoľahlivou defenzívou sa v úvode ročníka prezentuje aj Dallas, ktorý v troch zápasoch dostal iba tri góly. V nočnom stretnutí proti Seattlu zvíťazil 2:0. Brankár Casey DeSmith zneškodnil všetkých 25 striel hostí a nadviazal na kolegu Jakea Ottingera, ktorý si udržal čisté konto v predošlom súboji s New Yorkom Islanders (3:0). Stars strelili oba góly proti Kraken v rozpätí 14 sekúnd 17. minúty, keď sa presadili Sam Steel a Wyatt Johnston. "Vždy sa hrá o dôležité body a je jedno, či je to prvý zápas alebo v závere základnej časti. Ak chcete mať hernú pohodu, je dobré získať body už na začiatku. Sú to však len tri zápasy a stále máme čo zlepšovať. Naše výkony na ľade však vyzerali veľmi dobre," povedal Steel.Plný počet bodov majú aj hráči Vegas, ktorí zvíťazili v úvodných troch zápasoch v riadnom hracom čase. Úspešný vstup do sezóny podčiarkli proti Anaheimu, ktorý doma zdolali 3:1, čím zavŕšili trojzápasovú sériu domácich duelov. Víťazný gól strelil v presilovke v 48. minúte Tomáš Hertl, pre ktorého to bol prvý presný zásah v sezóne. Asistenciu si pripísal Jack Eichel, ktorý bodoval vo všetkých troch zápasoch sezóny a so siedmimi bodmi za gól a šesť asistencií je na prvom mieste kanadského bodovania súťaže.

NHL - sumáre



Winnipeg Jets - Minnesota Wild 2:1 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Góly: 20. Scheifele (Lowry), 61. Connor (Scheifele, Morrissey) - 5. Middleton (Rossi). Brankári: Hellebuyck - Gustavsson, strely na bránku: 35:27



Dallas Stars - Seattle Kraken 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Góly: 17. Steel (Blackwell, Harley), 17. Johnston (Benn, Stankoven). Brankári: DeSmith - Grubauer, strely na bránku: 23:25



Edmonton Oilers - Calgary Flames 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Góly: 2. J. Skinner (Ekholm, McDavid) - 28. Andersson, 48. Mantha (POSPÍŠIL, Andersson), 50. Kirkland (Bahl, Andersson), 60. Zary. Brankári: S. Skinner - Vladař



Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Góly: 7. Howden (Pietrangelo, Kolesar), 46. Hertl (Stone, Eichel), 55. Dorofejev (Kolesar) - 12 Terry. Brankári: Samsonov - Reimer, strely na bránku: 32:23



Slováci v akcii:



Martin Pospíšil (Calgary) 13:48 0 1 1 0 2 0

Samuel Honzek (Calgary) 11:24 0 0 0 0 2 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/